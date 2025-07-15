Бакытбек Сыдыков освобожден от должности вице-министра обороны Казахстана

Бакытбек Сыдыков освобожден от должности заместителя министра обороны Казахстана. Такое распоряжение подписал Токаев, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

На сайте Минобороны указано, что Бакытбек Сапарбекович Сыдыков родился 12 октября 1969 года в городе Усть-Каменогорск Восточно-Казахстанской области.

Окончил Владикавказское высшее общевойсковое командное училище, Военная академия бронетанковых войск и Факультет военного и государственного управления Национального университета обороны.

Имеет звание генерал-майора.

В разные годы служил в воинских частях, в Департаменте вооружения ГШ ВС РК, в Главном управлении вооружения ВС РК, занимал должности замначальника главного управления – начальника штаба Главного управления эксплуатации вооружения и военной техники ВС РК.

С 2007 по 2009 год – заместитель командующего войсками регионального командования (по вооружению) Управления командующего войсками регионального командования «Восток».

С 2009 по 2011 год – начальник Главного управления вооружения ВС РК

2013 - 2016 годы – заместитель командующего войсками регионального командования (по вооружению) Управления командующего войсками регионального командования «Юг».

2016 - 2017 годы – заместитель главнокомандующего Военно-морскими силами (по материально-техническому обеспечению) Управления главнокомандующего Военно-морскими силами ВС РК.

2017 - 2019 годы – начальник Департамента военно-технической политики МО РК.

В 2019 - 2021 годах – заместитель командующего Управления командующего войсками РгК "Восток".

2021 - 2022 годы – начальник главного штаба – первый заместитель начальника тыла и вооружения ВС РК.

С 2022 по 2023 год – начальник Вооружения ВС РК.

С июня 2023 года занимал пост заместителя министра обороны Республики Казахстан по вооружению и военной технике.

Напомним, в начале июня Касым-Жомарт Токаев снял с должности министра обороны Руслана Жаксылыкова и назначил на этот пост Даурена Косанова.

Позже на должность заместителя министра обороны - главнокомандующего Силами воздушной обороны Вооруженных Сил Республики Казахстан был назначен Кайрат Садыков.

А сегодня глава государства снова провел кадровые перестановки в Вооруженных силах РК.

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