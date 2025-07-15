Аскар Избасов назначен командующим Военно-воздушными силами Казахстана

Руслан Кунуров был освобожден от должности командующего военно-воздушными силами Сил воздушной обороны, на эту должность был назначен Аскар Избасов, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

По данным Акорды, распоряжением главы государства Руслан Кунуров освобожден от должности командующего военно-воздушными силами Сил воздушной обороны Вооруженных Сил РК.

На эту должность был назначен Аскар Избасов. Отметим, что Кунуров занимал данную должность с сентября 2022 года, когда Токаев провел назначение.

По информации Министерства обороны страны, военнослужащие сил воздушной обороны Вооруженных сил обеспечивают защиту воздушных рубежей Казахстана, противовоздушную оборону важных государственных и военных объектов, выполняют боевые задачи по авиационной поддержке других видов и родов войск.

Напомним, также сегодня Бакытбек Сыдыков был освобожден от должности заместителя министра обороны Казахстана. Такое распоряжение подписал Токаев.

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