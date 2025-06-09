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    Политика

      Назначен новый руководитель аппарата акима Алматы

      Опубликовано:

      Ерлан Исабеков
      Ерлан Исабеков. Фото: акимат Алматы

      Назначен новый руководитель аппарата акима Алматы - им стал Ерлан Исабеков, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата южной столицы.

      "По согласованию с Администрацией президента распоряжением акима Алматы Дархана Сатыбалды на должность руководителя аппарата акима Алматы назначен Ерлан Исабеков", - говорится в сообщении.

      По информации акимата, Ерлан Исабеков окончил Казахский национальный университет им. Аль-Фараби, Джорджтаунский университет (США) по программе "Болашақ". Имеет степень магистра прикладной математики, экономики.

      Трудовую деятельность начал учителем математики школы-лицея № 131 города Алматы.

      С 2000 по 2002 годы работал на различных должностях в министерстве государственных доходов.

      С 2002 по 2008 годы - в Комитете таможенного контроля Министерства финансов.

      С 2009 по 2015 годы работал на руководящих должностях в Счетном комитете по контролю за исполнением республиканского бюджета.

      С 2015 по 2018 годы занимал должность инспектора Отдела государственного контроля и территориально-организационной работы Администрации президента.

      С 2018 по 2023 годы работал акимом Егиндыкольского района Акмолинской области, акимом Каратальского района области Жетісу.

      До настоящего назначения занимал должность государственного инспектора Отдела государственного контроля Администрации президента.

      Напомним, 24 мая состоялось заседание депутатов маслихата VIII созыва, на котором депутаты одобрили кандидатуру Дархана Сатыбалды на пост акима южной столицы.

      В тот же день Ерболат Досаев был освобожден от должности акима Алматы. Соответствующий указ подписал президент. Этот пост Досаев занимал с 31 января 2022 года.

      До этого Сатыбалды возглавлял Туркестанскую область. Ранее он также работал в Администрации Президента, Министерстве иностранных дел и занимал дипломатические посты за рубежом.

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