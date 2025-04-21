Назначен заместитель акима Астаны
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Назначен заместитель акима Астаны Жениса Касымбека - им стал 38-летний Ильяс Багдаулетов, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.
Как сообщает акимат города, назначен заместитель акима Астаны - им стал 38-летний Ильяс Багдаулетов.
По данным ведомства, трудовую деятельность Ильяс Багдаулетов начал в 2010 году. В период с 2010 года по август 2020 года занимал разные должности в госструктурах.
С июня 2020 года по январь 2022 года работал советником акима Астаны. В последние годы занимал разные должности в государственных структурах.
Несколькими днями ранее экс-заместитель руководителя аппарата акима Астаны Жанасыл Шаукентаев назначен на пост акима района Сарыарка.
А в ноябре прошлого года по согласованию с администрацией президента РК и депутатами городского маслихата в Астане назначили акимов двух районов - Алматы и Сарайшык.
До этого акимом района Нура в Астане был назначен 44-летний Ришат Турдыбеков.
Тогда же был назначен новый заместитель акима Астаны - им стал Ерик Мейрханов. Ранее он был заместителем начальника Службы протокола президента.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2237910-naznachen-novyy-zamestitel-akima-astany/