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Акимов двух районов назначили в Астане

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Рустем Тауекелов
Рустем Тауекелов. Фото: t.me/astana_newss

По согласованию с Администрацией президента РК и депутатами городского маслихата в Астане назначили акимов двух районов, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

Как сообщается в Telegram-канале столичного акимата, акимом района Алматы стал 39-летний Рустем Тауекелов.

Ему 39 лет. До этого назначения он занимал должность руководителя ТОО "Елорда құрылыс компаниясы".

Согласно официальной информации, трудовую деятельность Тауекелов начал в Агентстве РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью.

В разные годы работал руководителем ТОО "Балкантау KZ", заместителем директора ТОО "Елорда құрылыс компаниясы", заместителем председателя правления ТОО "City Transportation Systems".

С октября 2022 года занимал должность руководителя ТОО "Елорда құрылыс компаниясы".

В рамках поручений главы государства перед акимом района Алматы поставлен ряд задач по развитию района и жилых массивов, заключили в акимате.

Акимом нового района Сарайшык назначен Максат Саматұлы.

Максат Саматулы
Максат Саматулы. Фото: акимат Астаны

Трудовую деятельность он начал в 2007 году с должности специалиста Департамента природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы.

В разные годы работал в "Астана Горкоммунхоз", Департаменте энергетики и коммунального хозяйства Астаны, аппарате акима района Алматы.

С мая 2019 года до августа 2022 года занимал должности заместителя акима района Алматы, заместителя акима района Байконыр.

С августа 2022 года работал занимал пост акима района Алматы.

Напомним, в апреле этого года стало известно, что столичный район Алматы решили разделить на два - один из них сохранил название "Алматы", для второго искали новое название. В августе стало известно, что он получил название "Сарайшык".

В маслихате объясняли, что причиной разделения района стала высокая нагрузка на аппарат акимата. Отмечалось, что район Алматы является одним из самых густонаселенных в столице - в него входят шесть жилых массивов, территория района составляет 15 471 га. Всего в районе проживают порядка 400 тыс. человек.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2188757-akima-rayona-almaty-naznachili-v-astane/

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