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Назначен новый аким района Сарыарка в Астане

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Жанасыл Шаукентаев
Жанасыл Шаукентаев. Фото: акимат Астаны

Экс-заместитель руководителя аппарата акима Астаны Жанасыл Шаукентаев назначен на пост акима района Сарыарка, передает NUR.KZ со ссылкой на столичный акимат.

"В Астане по согласованию с администрацией президента РК и депутатами городского маслихата по принципу меритократии назначен аким района Сарыарка. Им стал Жанасыл Шаукентаев, экс-заместитель руководителя ГУ "Аппарат акима города Астаны", - отмечается в сообщении на официальном сайте акимата.

По данным ведомства, с ноября 2014 года Жанасыл Шаукентаев занимал разные должности в акимате Астаны: в Управлении земельных отношений города, в аппарате акима города, в Управлении государственного архитектурно-строительного контроля города и др.

В последние годы занимал должности руководителя государственно-правового отдела ГУ "Аппарат акима города Астаны", заместителя руководителя ГУ "Аппарат акима города Астаны".

Добавим, что, согласно информации на официальном сайте района, территориально к нему определен правый берег - прилегающим жилыми массивами "Көктал-1", "Көктал-2" и "Агрогородок". Площадь района составляет 6 775 га. Население района - 340 тыс. человек.

Напомним, в ноябре прошлого года по согласованию с администрацией президента РК и депутатами городского маслихата в Астане назначили акимов двух районов - Алматы и Сарайшык.

До этого акимом района Нура в Астане был назначен 44-летний Ришат Турдыбеков.

Тогда же был назначен новый заместитель акима Астаны - им стал Ерик Мейрханов. Ранее он был заместителем начальника Службы протокола президента.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2236992-novogo-akima-naznachili-v-rayone-saryarka-v-astane/