Ерик Мейрханов стал заместителем акима Астаны
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Назначен новый заместитель акима Астаны - им стал Ерик Мейрханов. Ранее он был заместителем начальника Службы протокола президента, передает NUR.KZ со ссылкой на столичный акимат.
По согласованию с Администрацией президента РК заместителем акима назначен Ерик Мейрханов, говорится в сообщении акимата.
Трудовую деятельность начинал в международной нефтегазовой компании.
С марта 2011 года по май 2012 года работал в министерстве иностранных дел РК. В последние годы работал инспектором, заместителем начальника Службы протокола президента РК.
Отметим, что накануне нового акима назначили в Кызылорде - на пост градоначальника был назначен Нуржан Ахатов. Он сменил Серика Кожаниязова.
Также вчера Касым-Жомарт Токаев произвел ряд кадровых назначений в Администрации президента - назначены заведующие двумя отделами.
Сейткулов Ержан назначен заведующим отделом защиты информационных ресурсов, а Сандалов Куат назначен заведующим отделом развития цифровизации.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2143635-erik-meyrhanov-stal-zamestitelem-akima-astany/