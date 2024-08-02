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Ерик Мейрханов стал заместителем акима Астаны

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Ерик Мейрханов
Ерик Мейрханов. Фото: акимат Астаны

Назначен новый заместитель акима Астаны - им стал Ерик Мейрханов. Ранее он был заместителем начальника Службы протокола президента, передает NUR.KZ со ссылкой на столичный акимат.

По согласованию с Администрацией президента РК заместителем акима назначен Ерик Мейрханов, говорится в сообщении акимата.

Трудовую деятельность начинал в международной нефтегазовой компании.

С марта 2011 года по май 2012 года работал в министерстве иностранных дел РК. В последние годы работал инспектором, заместителем начальника Службы протокола президента РК.

Отметим, что накануне нового акима назначили в Кызылорде - на пост градоначальника был назначен Нуржан Ахатов. Он сменил Серика Кожаниязова.

Также вчера Касым-Жомарт Токаев произвел ряд кадровых назначений в Администрации президента - назначены заведующие двумя отделами.

Сейткулов Ержан назначен заведующим отделом защиты информационных ресурсов, а Сандалов Куат назначен заведующим отделом развития цифровизации.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2143635-erik-meyrhanov-stal-zamestitelem-akima-astany/

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