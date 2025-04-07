Жаксылык Омар стал первым заместителем акима ВКО

Бывший аким Усть-Каменогорска Жаксылык Омар стал первым заместителем акима Восточно-Казахстанской области, передает NUR.KZ со ссылкой на главу региона.

"Сегодня Жаксылыка Омара назначил своим первым заместителем. У Жаксылыка Мукашевича большой опыт работы на государственной службе. 6 лет он был акимом областного центра. Все проблемы и чаяния региона ему знакомы. Уверен, что свои силы и знания он приложит в работе на новом ответственном посту", - написал на своей странице в Instagram аким ВКО Нурымбет Сактаганов.

Напомним, в конце ноября 2024 года Жаксылык Омар объявил об уходе с поста акима Усть-Каменогорска. Это он объяснил истечением срока полномочий. Жаксылык Омар занимал должность главы города шесть лет, с 20 августа 2018 года.

После чего по согласованию с Администрацией президента РК и депутатами городского маслихата распоряжением акима Восточно-Казахстанской области на должность акима Усть-Каменогорска был назначен Алмат Акышов. Последние два года он возглавлял Курчумский район.

Затем стало известно, что Жаксылык Омар назначен советником акима Восточно-Казахстанской области.