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Жаксылык Омар покинул пост акима Усть-Каменогорска

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Жаксылык Омар
Жаксылык Омар. Фото: facebook.com/zhaksylyk.omar

Жаксылык Омар объявил об уходе с поста акима Усть-Каменогорска. Об этом он сообщил на своей официальной странице в Instagram, передает NUR.KZ.

"Дорогие устькаменогорцы! Сообщаю, что в связи с истечением срока полномочий я оставляю пост акима города.

Более шести лет мы с вами и с моими коллегами общими усилиями делали наш город лучше, комфортнее и красивее.

Я думаю, достигнуто многое. Набран хороший темп и решены сложные вопросы", - сообщил Жаксылык Омар.

Также он озвучил список того, что удалось сделать за период его руководства городом.

По информации официального сайта акимата Усть-Каменогорска, Жаксылык Омар родился 28 сентября 1980 года в селе Учарал Алакольского района Алматинской области. 

Окончил в 2001 году Алматинский государственный университет имени Абая по специальности "география", в 2010 году - Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет по специальности "местное и государственное управление". В 2018 году получил степень магистра экономических наук в Восточно-Казахстанском государственном техническом университете им. Серикбаева.

Работал в Министерстве культуры, информации и общественного согласия и Министерстве финансов РК.

Был заместителем директора дирекции информационных и аналитических программ АО "Республиканская телерадиокорпорация "Казахстан", главным менеджером в АО "Национальный информационный холдинг "Арна медиа", помощником акима Восточно-Казахстанской области, заместителем главы, руководителем управления внутренней политики Восточно-Казахстанской области, руководителем управления культуры Восточно-Казахстанской области, заместителем акима Восточно-Казахстанской и Алматинской областей.

С 20 августа 2018 года был назначен акимом Усть-Каменогорска.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2193369-zhaksylyk-omar-pokinul-post-akima-ust-kamenogorska/

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