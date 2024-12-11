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Назначен новый аким Усть-Каменогорска

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Алмат Акышов
Алмат Акышов. Фото: gov.kz

По согласованию с Администрацией президента РК и депутатами городского маслихата распоряжением акима Восточно-Казахстанской области на должность Усть-Каменогорска назначен Алмат Акышов, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат региона.

Как сообщается в официальном информационном Telegram-канале акимата ВКО, Алмат Акышов - уроженец Восточного Казахстана, вырос в Усть-Каменогорске, свою трудовую деятельность также начал в областном центре.

В разные годы работал в управлении туризма, физической культуры и спорта, Министерстве сельского хозяйства, был руководителем аппарата Уланского района, заместителем акима Аягузского района, руководителем Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ВКО.

Последние два года возглавлял Курчумский район. Трудовой стаж - 14 лет, из них 12 лет - на государственной службе. Имеет ученную степень магистра по региональному развитию, член Президентского молодежного кадрового резерва.

Аким Восточно-Казахстанской области Ермек Кошербаев отметил, что, учтивая опыт работы в экономике, энергетике и ЖКХ, на Алмата Акышова возлагается огромная ответственность в обеспечении роста по всем основным показателям социально-экономического развития Усть-Каменогорска.

Глава региона поручил новому акиму внести предложения по дальнейшему развитию города с учетом решения экологических вопросов, модернизации уличного освещения. Завершить важные проекты в экономике, строительстве, благоустройстве и социальной сфере.

Для повышения туристической привлекательности и создания гармоничного облика города внести предложения по внедрению единого дизайн-кода объектов бизнеса. Обеспечить привлечение инвесторов для реализации жизненно важных и прорывных проектов города.

По этим и другим поручениям необходимо подготовить соответствующую дорожную карту и представить на утверждение в кратчайшие сроки.

"Я считаю, что жители Усть-Каменогорска объединятся и примут самое активное участие в решении насущных вопросов нашего города", - подчеркнул Ермек Кошербаев.

Напомним, в конце ноября этого года Жаксылык Омар объявил об уходе с поста акима Усть-Каменогорска в связи с истечением срока полномочий. Эту должность он занимал с 20 августа 2018 года.

По информации официального сайта акимата Усть-Каменогорска, акимат осуществляет решение перспективных и текущих задач по исполнению нормативных актов президента, правительства, решений и распоряжений акима области, реформированию, функционированию и развитию города.

Руководит деятельностью исполнительных органов, контролирует исполнение бюджета, обеспечивает согласованную работу местных исполнительных органов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2199051-naznachen-novyy-akim-ust-kamenogorska/

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