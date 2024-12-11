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Экс-аким Усть-Каменогорска Жаксылык Омар получил новую должность

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Жаксылык Омар Сидит за столом
Жаксылык Омар. Фото: facebook.com/zhaksylyk.omar

Снятый с должности акима Усть-Каменогорска Жаксылык Омар занял новый пост в акимате Восточно-Казахстанской области, передает МИА "Казинформ".

Как сообщает информационное агентство, бывший аким Усть-Каменогорска Жаксылык Омар стал советником акима Восточно-Казахстанской области.

Напомним, в конце ноября Жаксылык Омар объявил об уходе с поста акима Усть-Каменогорска на своей официальной странице в Instagram. Это он объяснил истечением срока полномочий. Жаксылык Омар занимал должность главы города шесть лет, с 20 августа 2018 года.

Сегодня стало известно, что по согласованию с Администрацией президента РК и депутатами городского маслихата распоряжением акима Восточно-Казахстанской области на должность акима Усть-Каменогорска назначен Алмат Акышов. Последние два года он возглавлял Курчумский район.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2199138-eks-akim-ust-kamenogorska-zhaksylyk-omar-poluchil-novuyu-dolzhnost/

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