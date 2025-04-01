Назначен новый руководитель управления спорта Алматы

В соответствии с распоряжением акима Алматы Ерболата Досаева на должность руководителя городского управления спорта назначен Дархан Нурханулы, передает NUR.KZ.

Как сообщает пресс-служба акимата Алматы, в соответствии с распоряжением акима Ерболата Досаева на должность руководителя управления спорта Алматы назначен Дархан Нурханулы.

Дархан Нурханулы является выпускником Казахского гуманитарно-юридического инновационного университета. Также имеет среднее финансовое образование и высшее образование в сфере юриспруденции.

Трудовую деятельность начал в 2011 году рядовым рабочим в строительной компании. Прошел путь от ведущего специалиста до руководящих должностей в государственных структурах.

С 2020 по 2021 год был советником заместителя премьер-министра РК по вопросам социального развития, здравоохранения, культуры и спорта.

В дальнейшем он занимал должность заместителя руководителя аппарата акима Жамбылской области.

С августа 2022 года до последнего назначения был заместителем руководителя аппарата акима города Алматы.

Добавим по назначениям в Алматы, ранее в марте распоряжением акима Ерболата Досаева на должность руководителя Управления сейсмической безопасности и мобилизационной подготовки города был назначен Ерик Жумабай.

Осенью прошлого года мы писали, что Еркинбек Амиргалиев был назначен руководителем управления государственных активов Алматы. До этого он возглавлял управление инспекции труда.

До этого Шархан Турсунбаев был назначен на должность заместителя руководителя аппарата акима города Алматы.

А Дулат Ашкенов возглавил Управление развития коммунальной инфраструктуры города Алматы. Его также назначил аким мегаполиса.