Еркинбек Амиргалиев возглавил управление госактивов Алматы

Еркинбек Амиргалиев был назначен руководителем управления государственных активов Алматы. До этого он возглавлял управление инспекции труда, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

Еркинбек Амиргалиев родился 4 февраля 1981 года. В 2003 году окончил КазНУ имени аль-Фараби, в 2008 году - Академию государственного управления при президенте Республики Казахстан. По специальности - юрист, а также магистр юриспруденции. Владеет английским и французским языками.

Трудовой путь Амиргалиев начал в 2004 году с должности и.о. секретаря судебного заседания районного суда №2 Жетысуского района Алматы.

В последующие годы занимал ряд ключевых должностей в Министерстве юстиции, Министерстве здравоохранения, Министерстве труда и социальной защиты населения, а также в Верховном суде РК.

В последние годы Еркинбек Амиргалиев занимал должность руководителя управления инспекции труда Алматы.

По информации на официальном сайте акимата Алматы, управление государственных активов осуществляет руководство в сфере владения, пользования и распоряжения коммунальной собственностью, организации и проведения централизованных государственных закупок, а также составления консолидированной финансовой отчетности по городу.