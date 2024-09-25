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Еркинбек Амиргалиев возглавил управление госактивов Алматы

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Еркинбек Амиралиев
Еркинбек Амиралиев. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Еркинбек Амиргалиев был назначен руководителем управления государственных активов Алматы. До этого он возглавлял управление инспекции труда, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

Еркинбек Амиргалиев родился 4 февраля 1981 года. В 2003 году окончил КазНУ имени аль-Фараби, в 2008 году - Академию государственного управления при президенте Республики Казахстан. По специальности - юрист, а также магистр юриспруденции. Владеет английским и французским языками.

Трудовой путь Амиргалиев начал в 2004 году с должности и.о. секретаря судебного заседания районного суда №2 Жетысуского района Алматы.

В последующие годы занимал ряд ключевых должностей в Министерстве юстиции, Министерстве здравоохранения, Министерстве труда и социальной защиты населения, а также в Верховном суде РК.

В последние годы Еркинбек Амиргалиев занимал должность руководителя управления инспекции труда Алматы.

По информации на официальном сайте акимата Алматы, управление государственных активов осуществляет руководство в сфере владения, пользования и распоряжения коммунальной собственностью, организации и проведения централизованных государственных закупок, а также составления консолидированной финансовой отчетности по городу.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2165686-erkinbek-amirgaliev-vozglavil-upravlenie-gosaktivov-almaty/

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