Назначен руководитель управления при акимате Алматы

Назначен руководитель Управления сейсмической безопасности и мобилизационной подготовки акимата Алматы, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

"Распоряжением акима Алматы Ерболата Досаева на должность руководителя Управления сейсмической безопасности и мобилизационной подготовки города назначен Ерик Жумабай", - отмечается в сообщении акимата.

Ерик Жумабай родился в 1988 году в Алматинской области. Окончил Казахский Национальный университет имени Аль-Фараби по специальности юриспруденция.

Трудовую деятельность начал в 2009 в органах финансовой полиции. В последующие годы занимал различные руководящие должности в правоохранительных органах. С 2024 года - заместитель руководителя аппарата акима города Алматы.

Добавим, что согласно информации на официальном сайте, данное ведомство осуществляет руководство в обеспечении соблюдения стандартов по сейсмической безопасности, управлении рисками чрезвычайных ситуации природных и техногенных характеров, организации обучения населения базовым навыкам поведения во время стихийных бедствий, а также координации действий департаментов по ЧС, полиции, городских служб и организаций гражданской защиты.

Осенью прошлого года мы писали, что Еркинбек Амиргалиев был назначен руководителем управления государственных активов Алматы. До этого он возглавлял управление инспекции труда.

До этого Шархан Турсунбаев был назначен на должность заместителя руководителя аппарата акима города Алматы.

А Дулат Ашкенов возглавил Управление развития коммунальной инфраструктуры города Алматы. Его также назначил аким мегаполиса.