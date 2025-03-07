Назначен новый заместитель акима Семея

Новым заместителем акима города Семей назначен Куаныш Абилдаев, который ранее работал в Управлении внутренней политики Кызылординской области, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

Как сообщает официальный Telegram-канал городского акимата, Куаныш Адилаевич Абилдаев родился в 1989 году в Кызылординской области. В 2011 году он окончил Казахский гуманитарно-юридический университет по специальности "Юриспруденция", в 2014 году - Кызылординский государственный университет имени Коркыт Ата по специальности "Экономика".

Трудовую деятельность Куаныш Абилдаев начал в 2009 году в Сырдарьинском районном суде Кызылординской области в должности ведущего специалиста.

В 2009 году работал главным специалистом Жалагашского районного суда Кызылординской области, а в 2011-2016 годах занимал должности государственного судебного исполнителя в Департаменте исполнения судебных актов Кызылординской области, консультанта и консультанта-инспектора в Управлении Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы по Кызылординской области.

С 2016 по 2019 год Куаныш Абилдаев возглавлял управление контроля в сфере государственной службы в Департаменте Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции по Кызылординской области.

С 2019 года и до настоящего времени занимал должность заместителя руководителя Управления внутренней политики Кызылординской области.