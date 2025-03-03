Назначен заместитель акима Актау. Им стал Асет Шопанов, который ранее возглавлял Управление координации занятости и соцпрограмм Мангистауской области, передает NUR.KZ со ссылкой на городской акимат.

Как сообщается на официальной странице ведомства в Facebook, Асет Шопанов окончил Актауский государственный университет им. Есенова.

Трудовую деятельность начал в 2002 году главным специалистом аппарата акима Бейнеуского района, в 2003-2018 годы занимал различные должности в акимате Бейнеуского района.

С 2018 по 2020 годы работал в Управлении координации занятости и социальных программ Мангистауской области.

С 2020 по 2022 годы был заместителем руководителя Управления координации занятости и социальных программ Мангистауской области.

С 2022 по 2024 годы являлся руководителем Управления координации занятости и социальных программ Мангистауской области.

Напомним, в июле 2024 года распоряжением главы Мангистауской области по согласованию с Администрацией президента РК Абилкаир Байпаков был назначен на должность акима Актау. До этого он был руководителем Управления культуры, развития языков и архивного дела Мангистауской области.

А в феврале этого года заместителем акима Мангистауской области стал Аскар Каныбеков. Ранее он занимал должность заместителя руководителя аппарата акима Туркестанской области.