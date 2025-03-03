Политика

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Назначен заместитель акима Актау

Опубликовано:

Асет Шопанов
Асет Шопанов. Фото: facebook.com/AktauPress

Назначен заместитель акима Актау. Им стал Асет Шопанов, который ранее возглавлял Управление координации занятости и соцпрограмм Мангистауской области, передает NUR.KZ со ссылкой на городской акимат.

Как сообщается на официальной странице ведомства в Facebook, Асет Шопанов окончил Актауский государственный университет им. Есенова.

Трудовую деятельность начал в 2002 году главным специалистом аппарата акима Бейнеуского района, в 2003-2018 годы занимал различные должности в акимате Бейнеуского района.

С 2018 по 2020 годы работал в Управлении координации занятости и социальных программ Мангистауской области.

С 2020 по 2022 годы был заместителем руководителя Управления координации занятости и социальных программ Мангистауской области.

С 2022 по 2024 годы являлся руководителем Управления координации занятости и социальных программ Мангистауской области.

Напомним, в июле 2024 года распоряжением главы Мангистауской области по согласованию с Администрацией президента РК Абилкаир Байпаков был назначен на должность акима Актау. До этого он был руководителем Управления культуры, развития языков и архивного дела Мангистауской области.

А в феврале этого года заместителем акима Мангистауской области стал Аскар Каныбеков. Ранее он занимал должность заместителя руководителя аппарата акима Туркестанской области.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2225039-naznachen-zamestitel-akima-aktau/