Берик Уали стал акимом области Абай

Назначен новый аким области Абай. Им стал Берик Уали. Ранее он занимал должность пресс-секретаря президента Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Указом главы государства Уали Берик назначен акимом области Абай, он освобожден от ранее занимаемой должности", - сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы президента РК.

По данным Акорды, Берик Уали родился в 1977 году в Семипалатинской области.

Окончил Казахский государственный институт театра и кино имени Жургенова по специальности "киноведение", Казахский национальный университет имени Аль-Фараби по специальности "журналистика" (магистратура), Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет по специальности "правоведение".

Трудовую деятельность начал в 1997 году репортером информационной программы "Новости Алматы" телекомпании "Таң".

1998-1999 гг. - выпускающий редактор информационной программы "Новости" телеканала "НТК".

2000-2007 гг. - главный редактор информационной программы новостей "Информбюро" телерадиокомпании "31 Канал", автор-ведущий программы "Еркін сөз", главный редактор-ведущий политического ток-шоу "Дода".

2007-2012 гг. - корреспондент службы новостей дирекции информационных программ АО "Агентство "Хабар", ведущий информационно-аналитической программы "Бетпе-бет".

2009-2012 гг. - руководитель антикоррупционного медиацентра ТОО "Нұр-Медиа" при партии "Нур Отан".

2012-2015 гг. - руководитель пресс-службы - заместитель руководителя аппарата акима Южно-Казахстанской области; руководитель управления внутренней политики и по делам религии.

2015-2016 гг. - советник первого заместителя председателя партии "Нур Отан".

2016-2018 гг. - советник министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан, директор департамента информационного обеспечения.

2017-2018 гг. - ведущий общественно-политического ток-шоу "1-студия" национального телеканала "Қазақстан".

2018-2019 гг. - руководитель Управления внутренней политики Жамбылской области.

2019-2022 гг. - пресс-секретарь президента Казахстана.

2022-2023 гг. - председатель правления АО "Агентство "Хабар".

12 сентября 2023 года распоряжением главы государства был назначен советником президента Республики Казахстан – пресс-секретарем президента.

Напомним, указом главы государства 14 февраля Нурлан Уранхаев был освобожден от должности акима области Абай. Этот пост он занимал с июня 2022 года.

Позже на сайте маслихата области Абай появилось уведомление о запланированной сессии. Отмечалось, что на рассмотрение вносится вопрос согласия на назначение главы региона. Сессия была запланирована на понедельник, на 12:30, в Семее.