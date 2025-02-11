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Назначен заместитель акима Мангистауской области

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Аскар Каныбеков
Аскар Каныбеков. Фото: t.me/mangystau_press

11 февраля по согласованию с Администрацией президента РК распоряжением главы региона Нурдаулета Килыбая заместителем акима Мангистауской области назначен Аскар Каныбеков, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат региона.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, Каныбеков Аскар Сакенулы родился в Алматы, имеет высшее образование. Окончил Казахский национальный университет имени Аль-Фараби по специальности "государственное и местное управление", Южно-Казахстанский государственный университет по специальности "экономика".

Начав трудовой путь с должности налогового инспектора, в дальнейшем он работал главным специалистом Управления предпринимательства и сельского хозяйства Шымкента, главным специалистом службы внутреннего контроля Алматинского областного управления культуры, акимом Енбекшинского сельского округа Коксуского района Алматинской области.

С 2013 по 2018 годы был руководителем Управления предпринимательства Шымкента, заместителем руководителя Управления сельского хозяйства Южно-Казахстанской области.

Также занимал должность заместителя директора административного департамента Министерства культуры и спорта РК.

Кроме того, в течение четырех лет возглавлял Управление сельского хозяйства и ветеринарии Шымкента.

До настоящего назначения занимал должность заместителя руководителя аппарата акима Туркестанской области.

Напомним, в мае 2024 года акимом Мангистауской области стал Нурдаулет Килыбай. До этого он занимал должность генерального директора "Озенмунайгаза".

В середине января 2025 года заместителем акима Мангистауской области также был назначен Тилек Кошмаганбетов.

Кроме того, в начале этого года заместителем акима Актау стал Бауыржан Есенов, ранее возглавлявший департамент Агентства по защите и развитию конкуренции по Мангистауской области.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2219745-naznachen-zamestitel-akima-mangistauskoy-oblasti/