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Назначен заместитель акима Мангистауской области

Опубликовано:

Замакима Мангистауской области
Тилек Кошмаганбетов. Фото: t.me/mangystau_press/

Тилек Кошмаганбетов назначен сегодня на должность заместителя акима Мангистауской области. Ранее он работал акимом района, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат региона.

Как сообщается в официальном Telegram-канале акимата Мангистауской области, 14 января глава региона Нурдаулет Килыбай представил активу региона нового заместителя акима области Тилека Кошмаганбетова, кандидатура которого согласована с Администрацией президента РК.

Тилек Жеткизгенулы Кошмаганбетов родился в 1979 году в Мангистауской области. Имеет высшее образование: в 2002 году окончил Казахскую академию транспорта и коммуникаций имени М.Тынышпаева по специальности "финансы и кредит", а в 2013 году - Каспийский государственный университет технологий и инжиниринга имени Ш.Есенова по специальности "правоведение".  

Трудовую деятельность Тилек Кошмаганбетов начал в 2001 году специалистом кредитного отдела в АО "Нефтебанк", затем работал главным специалистом гарантийного отдела и менеджером кредитного отдела.

В 2006-2007 годах являлся директором ТОЛ "ТМ-2006".

С 2007 по 2010 годы исполнял обязанности главного специалиста отдела предпринимательства Мунайлинского района, а затем руководителя отдела.

С 2010 по 2012 годы занимал должность заместителя начальника управления финансов Мангистауской области.

В 2012-2015 годах Тилек Кошмаганбетов работал заместителем акима Жанаозена, а с 2015 по 2019 годы - заместителем акима Актау.

В 2019-2022 годах являлся акимом Мангистауского района.

В начале этого года был назначен заместитель акима Актау. Пост занял Бауыржан Есенов, ранее возглавлявший департамент Агентства по защите и развитию конкуренции по Мангистауской области.

Также в Мангистауской области назначили акимов двух районов - Мунайлинского и Тупкараганского. Должности заняли Канат Кульжанов и Ержан Кумискалиев соответственно.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2211450-naznachen-zamestitel-akima-mangistauskoy-oblasti/

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