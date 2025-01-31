Болат Жамишев покинул пост главы фонда “Қазақстан халқына“ - он возглавлял фонд три года, передает NUR.KZ со ссылкой на страницу организации в Instagram.

На данный пост он был назначен в январе 2022 года. В связи с истечением срока полномочий, на который Болат Жамишев был избран председателем правления, он решил завершить свою работу в фонде.

"Работа в фонде была для меня большой честью и ответственностью. Я искренне благодарен всем, кто поддерживал фонд в наших начинаниях. Вместе мы смогли добиться значительных результатов, и я уверен, что фонд продолжит своё развитие под новым руководством. Благодарю всех партнеров, доноров и сотрудников за их вклад в наше общее благое дело", - прокомментировал он.

Лаззат Чинкисбаева сменила Болата Жамишева на посту главы фонда - ранее она занимала пост зампредседателя правления.

Лаззат Чинкисбаева. Фото: instagram.com/qazaqstanhalqyna.kz

"Решением попечительского совета общественного фонда "Қазақстан халқына" пост председателя правления ОФ "Қазақстан халқына" с 1 февраля 2025 года избрана Лаззат Чинкисбаева, которая является общественным деятелем, экспертом в сфере благотворительности, управления социальными проектами и институционального развития НПО в Казахстане", - говорится в сообщении.

Также, попечительский совет избрал сотрудников Фонда Софию Айсагалиеву - заместителем председателя правления и Серикбека Елшибекова - членом Правления ОФ "Қазақстан халқына".

Напомним, что в 2022 году Болат Жамишев возглавил фонд "Қазақстан халқына", который был создан по поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева.

Стоит отметить, что Жамишев занимал кресло министра финансов РК с 2007 по 2013 год.

В конце декабря минувшего года Жамишев рассказал Токаеву, куда направляются деньги из фонда "Қазақстан халқына".

На днях Болат Жамишев ответил, почему отказался от заработной платы в фонде.

"Я председатель совета директоров "Bank RBK", и мне получать зарплату в благотворительной организации представлялось не то, чтобы невозможным, но возможно было ее не получать", - отметил он.