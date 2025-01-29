Глава фонда "Қазақстан халқына" ответил, почему отказался от зарплаты
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На брифинге в СЦК председатель правления общественного фонда "Қазақстан халқына" Болат Жамишев ответил, почему отказался от заработной платы, передает корреспондент NUR.KZ.
"Деньги, которые я не получал (зарплата - прим.авт.), пошли на оплату учебы студентов из малообеспеченных семей сельской местности. Почему я отказался? Первое, чтобы мне не задавали такие вопросы.
Второе, я председатель совета директоров "Bank RBK", и мне получать зарплату в благотворительной организации представлялось не то, чтобы невозможным, но возможно было ее не получать", - ответил Жамишев.
Напомним, что в 2022 году Болат Жамишев возглавил фонд "Қазақстан халқына", который был создан по поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева.
Стоит отметить, что Жамишев занимал кресло министра финансов РК с 2007 по 2013 год.
В конце декабря минувшего года Жамишев рассказал Токаеву, куда направляются деньги из фонда "Қазақстан халқына".
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2216270-glava-fonda-aza-stan-hal-yna-otvetil-pochemu-otkazalsya-ot-zarplaty/