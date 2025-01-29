Политика

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Глава фонда "Қазақстан халқына" ответил, почему отказался от зарплаты

Опубликовано:

Болат Жамишев
Болат Жамишев. Фото: Daniel Acker/Bloomberg/Getty Images

На брифинге в СЦК председатель правления общественного фонда "Қазақстан халқына" Болат Жамишев ответил, почему отказался от заработной платы, передает корреспондент NUR.KZ.

"Деньги, которые я не получал (зарплата - прим.авт.), пошли на оплату учебы студентов из малообеспеченных семей сельской местности. Почему я отказался? Первое, чтобы мне не задавали такие вопросы.

Второе, я председатель совета директоров "Bank RBK", и мне получать зарплату в благотворительной организации представлялось не то, чтобы невозможным, но возможно было ее не получать", - ответил Жамишев.

Напомним, что в 2022 году Болат Жамишев возглавил фонд "Қазақстан халқына", который был создан по поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева.

Стоит отметить, что Жамишев занимал кресло министра финансов РК с 2007 по 2013 год.

В конце декабря минувшего года Жамишев рассказал Токаеву, куда направляются деньги из фонда "Қазақстан халқына".

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2216270-glava-fonda-aza-stan-hal-yna-otvetil-pochemu-otkazalsya-ot-zarplaty/