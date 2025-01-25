Министр Канат Шарлапаев получил еще одну должность

Федерацию регби Казахстана сегодня возглавил министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу министерства.

В Telegram-канале Министерства промышленности и строительства РК сообщается, что Канат Шарлапаев сегодня избран президентом ОЮЛ "Qazaqstan Rugby".

"Федерация планирует развитие детско-юношеского регби, поддержку женских команд, популяризацию спорта и строительство инфраструктуры", - сказано в сообщении.

В качестве справочной информации в министерстве отметили, что женская сборная Казахстана занимает 19 место в мировом рейтинге.

Отметим, что в октябре прошлого года новым президентом федерации волейбола Казахстана стал министр финансов Мади Такиев.

А в декабре 2024 года министр обороны Руслан Жаксылыков возглавил федерацию спортивного и боевого самбо Казахстана - за его кандидатуру проголосовали единогласно.

Добавим, что в сентябре 2023 года действующий аким Астаны Женис Касымбек был назначен на должность президента столичной федерации легкой атлетики.