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Министр Канат Шарлапаев получил еще одну должность

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Канат Шарлапаев возглавил федерацию регби
Канат Шарлапаев во время совещания с работниками федерации регби. Фото: пресс-служба Минпромышленности

Федерацию регби Казахстана сегодня возглавил министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу министерства.

В Telegram-канале Министерства промышленности и строительства РК сообщается, что Канат Шарлапаев сегодня избран президентом ОЮЛ "Qazaqstan Rugby".

"Федерация планирует развитие детско-юношеского регби, поддержку женских команд, популяризацию спорта и строительство инфраструктуры", - сказано в сообщении.

В качестве справочной информации в министерстве отметили, что женская сборная Казахстана занимает 19 место в мировом рейтинге.

Отметим, что в октябре прошлого года новым президентом федерации волейбола Казахстана стал министр финансов Мади Такиев.

А в декабре 2024 года министр обороны Руслан Жаксылыков возглавил федерацию спортивного и боевого самбо Казахстана - за его кандидатуру проголосовали единогласно.

Добавим, что в сентябре 2023 года действующий аким Астаны Женис Касымбек был назначен на должность президента столичной федерации легкой атлетики.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2215094-ministr-kanat-sharlapaev-poluchil-eshche-odnu-dolzhnost/

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