Министр Канат Шарлапаев получил еще одну должность
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Федерацию регби Казахстана сегодня возглавил министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу министерства.
В Telegram-канале Министерства промышленности и строительства РК сообщается, что Канат Шарлапаев сегодня избран президентом ОЮЛ "Qazaqstan Rugby".
"Федерация планирует развитие детско-юношеского регби, поддержку женских команд, популяризацию спорта и строительство инфраструктуры", - сказано в сообщении.
В качестве справочной информации в министерстве отметили, что женская сборная Казахстана занимает 19 место в мировом рейтинге.
Отметим, что в октябре прошлого года новым президентом федерации волейбола Казахстана стал министр финансов Мади Такиев.
А в декабре 2024 года министр обороны Руслан Жаксылыков возглавил федерацию спортивного и боевого самбо Казахстана - за его кандидатуру проголосовали единогласно.
Добавим, что в сентябре 2023 года действующий аким Астаны Женис Касымбек был назначен на должность президента столичной федерации легкой атлетики.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2215094-ministr-kanat-sharlapaev-poluchil-eshche-odnu-dolzhnost/