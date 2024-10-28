Министр финансов Казахстана получил еще одну должность
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Новым президентом федерации волейбола Казахстана стал министр финансов Мади Такиев, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт КФВ. На посту он заменил Нуртая Абыкаева.
В федерации волейбола Казахстана избрали нового руководителя. Сообщается, что практически с основания федерации, с небольшими перерывами, ее возглавлял Нуртай Абыкаев, которого неизменно переизбирали на должность последние 26 лет.
"Но еще летом почти бессменный глава федерации дал понять, что в новый олимпийский цикл волейбольная общественность Казахстана должна вступить с новым президентом.
Одним из трех кандидатов на этот пост стал действующий министр финансов РК Мади Такиев, чье выдвижение было координировано большинством областных федераций. В результате 43 голоса "за" при 11 воздержавшихся от 64 делегатов конференции с правом голоса наделили господина Такиева полноправными полномочиями нового президента КФВ", - сказано в сообщении.
По данным пресс-службы КФВ, поправки и изменения к уставу федерации позволят Такиеву объявить имена трех новых вице-президентов и генерального секретаря федерации.
Сообщается, что Мади Такиев выступил с первой речью в новой должности и поблагодарил своего предшественника за работу. Кроме того, он предложил Нуртаю Абыкаеву стать почетным президентом федерации и возглавить попечительский совет КФВ. Нуртай Абыкаев также выступил на конференции.
Напомним, Мади Такиев был назначен министром финансов Казахстана вместо Ерулана Жамаубаева в феврале текущего года. До этого Такиев являлся депутатом мажилиса парламента РК VII созыва, председателем Комитета по финансам и бюджету мажилиса парламента РК, членом фракции партии Amanat в мажилисе.
Позже Мади Такиев рассказал о зарплате на посту главы ведомства.
"Чуть больше миллиона-полутора буду получать с учетом моего опыта", - сказал глава Минфина.
Федерация волейбола Республики Казахстан, согласно информации на официальном сайте, была образована в 1992 году для развития входящих в программу летних Олимпийских игр видов спорта, как волейбол и пляжный волейбол.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2179490-ministr-finansov-kazahstana-poluchil-eshche-odnu-dolzhnost/