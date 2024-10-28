Министр финансов Казахстана получил еще одну должность

Новым президентом федерации волейбола Казахстана стал министр финансов Мади Такиев, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт КФВ. На посту он заменил Нуртая Абыкаева.

В федерации волейбола Казахстана избрали нового руководителя. Сообщается, что практически с основания федерации, с небольшими перерывами, ее возглавлял Нуртай Абыкаев, которого неизменно переизбирали на должность последние 26 лет.

"Но еще летом почти бессменный глава федерации дал понять, что в новый олимпийский цикл волейбольная общественность Казахстана должна вступить с новым президентом.

Одним из трех кандидатов на этот пост стал действующий министр финансов РК Мади Такиев, чье выдвижение было координировано большинством областных федераций. В результате 43 голоса "за" при 11 воздержавшихся от 64 делегатов конференции с правом голоса наделили господина Такиева полноправными полномочиями нового президента КФВ", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы КФВ, поправки и изменения к уставу федерации позволят Такиеву объявить имена трех новых вице-президентов и генерального секретаря федерации.

Сообщается, что Мади Такиев выступил с первой речью в новой должности и поблагодарил своего предшественника за работу. Кроме того, он предложил Нуртаю Абыкаеву стать почетным президентом федерации и возглавить попечительский совет КФВ. Нуртай Абыкаев также выступил на конференции.

Напомним, Мади Такиев был назначен министром финансов Казахстана вместо Ерулана Жамаубаева в феврале текущего года. До этого Такиев являлся депутатом мажилиса парламента РК VII созыва, председателем Комитета по финансам и бюджету мажилиса парламента РК, членом фракции партии Amanat в мажилисе.

Позже Мади Такиев рассказал о зарплате на посту главы ведомства.

"Чуть больше миллиона-полутора буду получать с учетом моего опыта", - сказал глава Минфина.

Федерация волейбола Республики Казахстан, согласно информации на официальном сайте, была образована в 1992 году для развития входящих в программу летних Олимпийских игр видов спорта, как волейбол и пляжный волейбол.