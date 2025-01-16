Сенат освободил от должности судьи министра юстиции Ерлана Сарсембаева

На заседании сената депутаты проголосовали за освобождение от должности судьи Конституционного суда Ерлана Сарсембаева, так как он был назначен министром юстиции, передает корреспондент NUR.KZ.

"Ерлан Сарсембаев указом президента Казахстан был назначен министром юстиции. В соответствии с конституционным законом о Конституционном суде Республики Казахстан и регламентом сената нам необходимо принять постановление о прекращении его полномочий в качестве судьи конституционного суда", - заявил спикер сената Маулен Ашимбаев.

Комитет по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам в своем заключении также рекомендовал сенату прекратить полномочия Сарсембаева в качестве судьи. Депутаты проголосовали за.

Отметим, судьей Конституционного суда Сарсембаев являлся с января 2023 года.

Согласно официальной информации, Ерлан Сарсембаев родился в 1975 году.

Окончил Алматинский институт энергетики и связи, Гуманитарный университет имени Динмухамеда Кунаева.

Трудовой путь:

С 2002 по 2005 год – консультант, заведующий сектором Канцелярии премьер-министра РК.

2005-2011 годы – заместитель заведующего отделом, заведующий отделом Аппарата сената парламента РК.

С 2011 по 2016 год служил на руководящих должностях в органах национальной безопасности РК.

2016-2017 годы – заведующий отделом Аппарата сената парламента РК.

С 2017 по 2019 год – заместитель руководителя Аппарата сената парламента РК.

С 2019 по 2022 год – заведующий отделом Аппарата сената парламента РК.

9 января 2025 года Ерлан Сарсембаев был назначен министром юстиции РК. На этом посту он сменил Азамата Ескараева.

А вчера, 15 января, на заседании правительства новый министр принес присягу народу Казахстана.