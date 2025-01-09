Токаев освободил Азамата Ескараева от должности министра юстиции

Глава государства Касым-Жомарт Токаев освободил от должности главу Министерства юстиции Ескараева Азамата Несипбаевича, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Указом главы государства Ескараев Азамат Несипбаевич освобожден от должности министра юстиции Республики Казахстан.

До этого, в декабре прошлого года, Токаев также освободил Нурлана Байбазарова от должности министра национальной экономики, назначив вместо него Серика Жумангарина.

Напомним, 4 января 2023 года Азамат Ескараев был назначен министром юстиции РК.

В феврале прошлого года, когда формировался новый состав правительства, Азамат Ескараев сохранил пост министра.