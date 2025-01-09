Ерлан Сарсембаев назначен министром юстиции

Глава государства Касым-Жомарт Токаев назначил министром юстиции Республики Казахстан Ерлана Сарсембаева, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Указом главы государства Сарсембаев Ерлан Жаксылыкович назначен Министром юстиции Республики Казахстан, сообщает Акорда в Telegram-канале.

Согласно информации ИПС "Параграф", Ерлан Сарсембаев родился в 1975 году.

Окончил Алматинский институт энергетики и связи, Гуманитарный университет имени Динмухамеда Кунаева, сообщается на официальном сайте сената. Радиоинженер, юрист. Проходил воинскую службу на должностях офицера, старшего офицера, начальника отдела в Министерстве обороны, служил в специальных государственных органах РК.

Работал на различных руководящих должностях в канцелярии премьер-министра и аппарате сената парламента. Также занимал должность заведующего отделом по взаимодействию с Комитетом по международным отношениям, обороне и безопасности аппарата сената.

В конце 2022 года сообщалось, что сенат избрал трех судей Конституционного суда Казахстана, среди которых - и Ерлан Сарсембаев.