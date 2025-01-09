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Ерлан Сарсембаев назначен министром юстиции

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Касым-Жомарт Токаев подписывает документ
Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев назначил министром юстиции Республики Казахстан Ерлана Сарсембаева, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Указом главы государства Сарсембаев Ерлан Жаксылыкович назначен Министром юстиции Республики Казахстан, сообщает Акорда в Telegram-канале.

Согласно информации ИПС "Параграф", Ерлан Сарсембаев родился в 1975 году.

Окончил Алматинский институт энергетики и связи, Гуманитарный университет имени Динмухамеда Кунаева, сообщается на официальном сайте сената. Радиоинженер, юрист. Проходил воинскую службу на должностях офицера, старшего офицера, начальника отдела в Министерстве обороны, служил в специальных государственных органах РК.

Работал на различных руководящих должностях в канцелярии премьер-министра и аппарате сената парламента. Также занимал должность заведующего отделом по взаимодействию с Комитетом по международным отношениям, обороне и безопасности аппарата сената.

В конце 2022 года сообщалось, что сенат избрал трех судей Конституционного суда Казахстана, среди которых - и Ерлан Сарсембаев.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2209958-erlan-sarsenbaev-naznachen-ministrom-yusticii/

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