Новый министр юстиции принес присягу народу Казахстана

Назначенный на прошлой неделе на должность министра юстиции Казахстана Ерлан Сарсембаев сегодня на заседании правительства принес присягу народу Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Ерлан Сарсембаев, согласно закону, как вновь назначенный министр зачитал присягу госслужащего.

"Клянусь строго соблюдать Конституцию и законы государства, во всех своих действиях следовать принципам законности и справедливости, гражданского и межнационального и межконфессионального согласия, верно служить народу Казахстана, укреплять государственность и авторитет моей страны в мировом сообществе. Клянусь", - зачитал он.

Напомним, согласно официальной информации, Ерлан Сарсембаев родился в 1975 году.

Окончил Алматинский институт энергетики и связи, Гуманитарный университет имени Динмухамеда Кунаева.

Трудовой путь:

С 2002 по 2005 год – консультант, заведующий сектором Канцелярии премьер-министра РК.

2005-2011 годы – заместитель заведующего отделом, заведующий отделом Аппарата сената парламента РК.

С 2011 по 2016 год служил на руководящих должностях в органах национальной безопасности РК.

2016-2017 годы – заведующий отделом Аппарата сената парламента РК.

С 2017 по 2019 год – заместитель руководителя Аппарата сената парламента РК.

С 2019 по 2022 год – заведующий отделом Аппарата сената парламента РК.

С января 2023 года являлся судьей Конституционного суда РК. А 9 января 2025 года был назначен министром юстиции РК. На этом посту он сменил Азамата Ескараева.