Бывший инспектор аппарата правительства стал главой управления в Карагандинской области

В Карагандинской области назначен новый руководитель управления промышленности и индустриально-инновационного развития. Им стал Аскар Газалиев, передает NUR.KZ со ссылкой на областной акимат.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, управление промышленности и индустриально-инновационного развития Карагандинской области возглавил Аскар Газалиев.

О кадровых изменениях сообщил на аппаратном совещании глава региона Ермаганбет Булекпаев.

На государственной службе Аскар Газалиев с 2009 года. Работал на различных должностях в Министерстве финансов РК, Управлении делами президента РК. Занимал должности главного консультанта, главного инспектора отдела регионального развития канцелярии премьер-министра РК.

С апреля 2024 года и до настоящего времени работал региональным инспектором отдела регионального развития и контроля аппарата правительства РК.

Ранее сообщалось, что в Карагандинской области в 2024 году произошла масштабная волна новых назначений: от заместителей акима и руководителей управлений до глав департаментов и городов.

В частности, руководителем управления государственного архитектурно-строительного контроля Карагандинской области назначен Айдын Смагулов. На государственной службе он работает более 15 лет.

Также бывший аким Темиртау Ораз Таурбеков назначен на новую должность. Он стал заместителем акима Карагандинской области.