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Токаев назначил послов в ряде стран

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Флаг Казахстана
Флаг Казахстана. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Президент Касым-Жомарт Токаев сегодня, 5 января, назначил послов Республики Казахстан в ряде стран, также освободив двух ранее назначенных послов от должностей, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Акорды, указами главы государства:

  • Женис Аскар Женисулы назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Арабской Республике Египет;
  • Батрашев Даулет Касекенович назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Республике Хорватия, он освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Португальской Республике;
  • Галиев Жан Сержанович назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Португальской Республике;
  • Чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Иорданском Хашимитском Королевстве Шалданбай Талгат Рахымкулулы назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Республике Ирак, государстве Палестина по совместительству.

Также указами главы государства:

  • Лама Шариф Кайрат Кайырбекулы освобожден от должностей чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Арабской Республике Египет, чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Тунисской Республике по совместительству;
  • Камалдинов Акылбек Абсатович освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Республике Хорватия.

Напомним, в конце декабря прошлого года также произошли кадровые перестановки в административных постах внутри страны.

Так, в Жамбылской области назначили нового заместителя акима Тараза - пост заняла Улана Сламбекова.

В Мангистауской области сменили акимов двух районов - Мунайлинского и Тупкараганского. Посты заняли Канат Кульжанов и Ержан Кумискалиев соответственно.

Также до этого стало известно, что в Актобе назначили нового акима района Астана - им стал Баянбек Кырыкбаев.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2208173-tokaev-naznachil-poslov-v-ryade-stran/

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