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Назначен новый заместитель акима Тараза

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Улана Сламбекова
Улана Сламбекова. Фото: facebook.com/akimatTaraz

В Жамбылской области назначили нового заместителя акима Тараза – пост заняла Улана Сламбекова, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Тараза.

Как сообщается на Facebook-странице акимата Тараза, Улана Сламбекова назначена заместителем акима по вопросам внутренней политики, культуры, занятости и социальных программ.

Согласно официальным данным, Сламбекова Улана Сламбековна родилась 2 февраля 1984 года в селе Акколь Таласского района Жамбылской области.

Окончила Таразский государственный университет им. Дулати по специальности "управление персоналом".

В 2006 – 2023 годах являлась главным специалистом отдела внутренней политики акимата города Тараз, позже возглавила отдел.

С 2023 по 2024 год – глава управления внутренней политики акимата Жамбылской области.

В 2024 году занимала должность советника акима Жамбылской области.

31 декабря 2024 года назначена заместителем акима города Тараз.

Напомним, накануне сообщалось, что в Мангистауской области сменили акимов двух районов - Мунайлинского и Тупкараганского. Посты заняли Канат Кульжанов и Ержан Кумискалиев соответственно.

А до этого стало известно, что в Актобе назначили нового акима района Астана - им стал Баянбек Кырыкбаев.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2207369-naznachen-novyy-zamestitel-akima-taraza/

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