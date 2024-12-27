Назначен новый аким района в Актобе

В Актобе назначили нового акима района Астана - им стал Баянбек Кырыкбаев. До вступления в должность он возглавлял департамент по управлению земельными ресурсами региона, передает NUR.KZ со ссылкой на городской акимат.

Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, по согласованию с Администрацией президента РК и депутатами маслихата Актобе на должность акима района Астана назначен Кырыкбаев Баянбек Талгатович.

Баянбек Кырыкбаев родился в 1983 году. Имеет два высших образования: окончил Западно-Казахстанский государственный университет по специальности "юриспруденция" и Западно-Казахстанский инженерно-гуманитарный университет по специальности "кадастр".

Трудовую деятельность начал учителем. Работал в управлении юстиции, земельных отношений и санитарно-эпидемиологического надзора в разных регионах.

Также занимал должности начальника отдела РГП "Актюбинский земельный научно-производственный центр", главного инспектора в аппарате акима Актюбинской области, заместителя акима Кобдинского района и руководителя отдела регионального развития.

До настоящего назначения Баянбек Кырыкбаев возглавлял Департамент по управлению земельными ресурсами Актюбинской области Комитета по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства РК.

Ранее сообщалось, что Рустем Утешов назначен на должность акима района Алматы города Актобе. Назначение также согласовано с Администрацией президента РК и депутатами маслихата.

Помимо этого, Асет Оралбаев назначен на должность замруководителя аппарата акима Актюбинской области. Ранее он занимал руководящие посты в различных государственных и бизнес-структурах.

А Нурбол Ержанов, ранее занимавший пост акима Алгинского района, назначен руководителем Управления земельных отношений Актюбинской области.