Назначен новый аким района в Актобе

Рустем Утешов назначен на должность акима района Алматы города Актобе. Назначение согласовано с Администрацией президента РК и депутатами маслихата, передает NUR.KZ со ссылкой на районный акимат.

Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, по согласованию с Администрацией президента Республики Казахстан и депутатами маслихата города Актобе на должность акима района Алматы назначен Рустем Баймурзаевич Утешов.

Рустем Утешов родился в 1983 году. Имеет высшее образование. Окончил Актюбинский государственный университет имени Жубанова по квалификации "экономист-менеджер в социальной сфере и отраслях", Казахстанский Гуманитарно-юридический университет по квалификации "юриспруденция".

Работал ведущим специалистом управления коммунальной собственности Актюбинской области, ведущим специалистом, главным специалистом аппарата акима Актюбинской области, главным специалистом, руководителем отдела управления экономики и бюджетного планирования Актюбинской области, главным государственным контролером-ревизором, руководителем отдела ревизионной комиссии по Актюбинской области, заместителем акима Аральского района Кызылординской области, заместителем акима района Алматы города Актобе.

До назначения на данную должность был заместителем руководителя ГУ "Управление сельского хозяйства Актюбинской области".

Ранее сообщалось, что Нурбол Ержанов, который ранее занимал пост акима Алгинского района, был назначен руководителем нового "правления земельных отношений Актюбинской области.

Также стало известно о назначении Асланбека Шуиншалиева акимом Алгинского района, который ранее занимал ряд ответственных должностей в различных органах местного самоуправления.