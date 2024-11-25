Экс-аким района назначен на новый пост в Актюбинской области

Нурбол Ержанов, ранее занимавший пост акима Алгинского района, назначен руководителем Управления земельных отношений Актюбинской области, передает NUR.KZ со ссылкой на областной акимат.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, Нурбол Ержанов назначен руководителем нового Управления земельных отношений Актюбинской области.

"Он родился в 1987 году, имеет высшее образование: в 2008 году окончил Казахский национальный технический университет имени Сатпаева по специальности "электроэнергетика", в 2010 году - Академию труда и социальных отношений Казахстана по специальности "юриспруденция", в 2010 году - Казахскую академию транспорта и коммуникаций имени Тынышпаева по специальности "эксплуатация транспорта и организация движения и перевозок", - говорится в сообщении акимата.

В 2019 году Ержанов окончил Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации по специальности "государственное и муниципальное управление".

Трудовую деятельность начал в 2008 году в ТОО "КазПромСтройГрупп" на должности менеджера.

В 2008-2009 годах проходил военную службу в рядах Вооруженных сил Республики Казахстан.

В 2009-2014 годах занимал различные должности: заместитель директора ТОО "КазПромСтройГрупп"; директор ТОО "Үркін Мұнай"; инспектор по делопроизводству Управления материально-технического обеспечения при Генеральной прокуратуре РК; помощник Акмолинского транспортного прокурора в Главной транспортной прокуратуре Астаны; директор ТОО "Новая Эра".

В 2014-2021 годах работал главным специалистом отдела инфраструктуры аппарата акима района "Алматы" города Астаны; главным специалистом организационно-контрольного отдела и отдела жизнеобеспечения; акимом города Кандыагаша, заместителем акима Мугалжарского района.

С февраля 2021 года до настоящего времени занимал должность акима Алгинского района.

Ранее сообщалось, что на внеочередной сессии Алгинского районного маслихата депутаты единогласно поддержали кандидатуру Асланбека Шуиншалиева на должность акима района. Аким Актюбинской области Асхат Шахаров и депутаты пожелали назначенному акиму успехов в его дальнейшей работе.

Также в конце октября в Хромтауском районе был назначен новый начальник отдела образования. Им стал Шерхан Отаров, ранее работавший директором средней школы №3 в Хромтау.