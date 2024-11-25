Еще одно назначение произвели в Актюбинской области

Асет Оралбаев назначен на должность замруководителя аппарата акима Актюбинской области. Ранее он занимал руководящие посты в различных государственных и бизнес-структурах, передает NUR.KZ со ссылкой на областной акимат.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, Асет Оралбаев назначен на должность заместителя руководителя аппарата акима Актюбинской области.

Он родился в 1982 году, имеет высшее образование: в 2004 году окончил Евразийский национальный университет имени Гумилева по специальности "государственное управление", а в 2006 году - Казахский экономический университет имени Рыскулова по специальности "экономика".

Трудовую деятельность начал в 2004 году менеджером Телерадиокомплекса президента Республики Казахстан.

В 2005-2024 годах работал в специальном государственном органе Республики Казахстан; занимал руководящие должности в бизнес-структурах.

С января 2024 года исполнял обязанности советника председателя правления АО "Национальная компания "Казахстан инжиниринг" и председателя совета директоров акционерного общества "Машиностроительный завод имени С. М. Кирова".

Также сообщалось, что Нурбол Ержанов, ранее занимавший пост акима Алгинского района, назначен руководителем Управления земельных отношений Актюбинской области.

Помимо этого, на внеочередной сессии Алгинского районного маслихата депутаты единогласно поддержали кандидатуру Асланбека Шуиншалиева на должность акима района. Аким Актюбинской области Асхат Шахаров и депутаты пожелали назначенному акиму успехов в его дальнейшей работе.