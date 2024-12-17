Назначен новый аким района в Актюбинской области

Алмас Жаксылыков назначен акимом Темирского района по итогам сессии маслихата. Его кандидатура была предложена главой региона и поддержана депутатами, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Актюбинской области.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, 17 декабря состоялась внеочередная 28-я сессия Темирского районного маслихата, в которой приняли участие аким Актюбинской области Асхат Шахаров и председатель районного маслихата Болат Шаимов.

На сессии глава региона предложил кандидатуру Алмаса Жаксылыкова на должность акима Темирского района и представил его биографию. Депутаты районного маслихата поддержали предложение акима области и единогласно проголосовали за предложенного кандидата.

Таким образом, по согласованию с Администрацией президента РК и депутатами Темирского районного маслихата на должность акима Темирского района назначен Жаксылыков Алмас Жаксылыкович.

Алмас Жаксылыков родился в 1978 году. В 1999 году окончил Казахскую академию государственного управления по квалификации "экономист по управлению трудовыми ресурсами", в 2019 году - Академию "Кайнар" по специальности "правоведение".

Трудовую деятельность начал в 2000 году сотрудником службы безопасности Алматинского филиала ОАО "Көмірбанк".

В 2004-2009 годах работал ведущим специалистом Актюбинского областного управления развития транспортной инфраструктуры, Темирского районного отдела строительства.

С 2009 по 2013 годы трудился на должностях директора КГКП "Тазалык", ТОО "Шұбар-құдық", "Шұбар құдық-жылу", ТОО "CENTRUM KAZAHSTAN".

В 2013-2018 годах работал главным специалистом аппарата акима Шубаркудыкского сельского округа, руководителем Темирского районного ресурсного центра по работе с молодежью, руководителем отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Темирского района.

В 2018-2023 годах был акимом Хромтау и заместителем акима района Астана города Актобе. С октября 2023 года работал акимом района Астана города Актобе.

Ранее сообщалось, что Рустем Утешов назначен на должность акима района Алматы города Актобе. Назначение согласовано с Администрацией президента РК и депутатами маслихата.

Помимо этого, Асет Оралбаев назначен на должность замруководителя аппарата акима Актюбинской области. Ранее он занимал руководящие посты в различных государственных и бизнес-структурах.

Также Нурбол Ержанов, ранее занимавший пост акима Алгинского района, назначен руководителем Управления земельных отношений Актюбинской области.