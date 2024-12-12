Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Астана" проиграла лондонскому "Челси" в матче Лиги конференций УЕФА

Опубликовано:

Момент матча "Астана" - "Челси"
Момент матча "Астана" - "Челси". Фото: пресс-служба ФК "Астана"

Столичный футбольный клуб "Астана" уступил на своем поле "Челси" (Лондон, Великобритания) в рамках общего этапа Лиги конференций УЕФА, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча прошла "Центральном стадионе" в Алматы и завершилась со счетом 1:3 в пользу английского клуба.

Счет в матче открыли гости на 14-й минуте первого тайма. Испанский нападающий "Челси" Марк Гиу вывел свою команду вперед. Спустя пять минут защитник сборной Казахстана и столичной "Астаны" Александр Марочкин срезал мяч в свои ворота, который в официальной статистике была записан опять же на Гиу.

К 39-й минуте "синие" отправили третий мяч в ворота казахстанского голкипера Мухаммеджана Сейсена. В этом моменте отличился 21-летний португальский полузащитник английского клуба Ренату Вейга.

Автором единственного гола в составе казахстанской команды стал хорватский бомбардир "Астаны" Марин Томасов (45).

Таким образом, "Челси" продолжает свою беспроигрышную серию в текущем розыгрыше Лиги конференций.

Следующий матч ФК "Астана" проведет на выезде 20 декабря против кипрского "АПОЭЛА" в рамках общего этапа Лиги конференций УЕФА.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2199860-astana-proigrala-londonskomu-chelsi-v-matche-ligi-konferenciy-uefa/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie