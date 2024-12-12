"Астана" проиграла лондонскому "Челси" в матче Лиги конференций УЕФА

Столичный футбольный клуб "Астана" уступил на своем поле "Челси" (Лондон, Великобритания) в рамках общего этапа Лиги конференций УЕФА, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча прошла "Центральном стадионе" в Алматы и завершилась со счетом 1:3 в пользу английского клуба.

Счет в матче открыли гости на 14-й минуте первого тайма. Испанский нападающий "Челси" Марк Гиу вывел свою команду вперед. Спустя пять минут защитник сборной Казахстана и столичной "Астаны" Александр Марочкин срезал мяч в свои ворота, который в официальной статистике была записан опять же на Гиу.

К 39-й минуте "синие" отправили третий мяч в ворота казахстанского голкипера Мухаммеджана Сейсена. В этом моменте отличился 21-летний португальский полузащитник английского клуба Ренату Вейга.

Автором единственного гола в составе казахстанской команды стал хорватский бомбардир "Астаны" Марин Томасов (45).

Таким образом, "Челси" продолжает свою беспроигрышную серию в текущем розыгрыше Лиги конференций.

Следующий матч ФК "Астана" проведет на выезде 20 декабря против кипрского "АПОЭЛА" в рамках общего этапа Лиги конференций УЕФА.

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