Назначен новый руководитель одного из управлений Павлодарской области

Нового руководителя управления физической культуры и спорта назначили в Павлодарской области. Пост занял Азамат Имашев, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат региона.

Как сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы акима Павлодарской области, распоряжением главы региона Азамат Имашев назначен новым руководителем Управления физической культуры и спорта Павлодарской области.

Азамат Булатович родился в 1981 году. Они имеет высшее образование - окончил Акмолинский аграрный университет им. Сейфуллина по специальности "экономика и менеджмент", Карагандинский госуниверситет им. Академика им. Букетова по специальности "физическая культура и спорт", является магистром экономики и бизнеса.

Трудовую деятельность начал в 2002 году менеджером Федерации каратэ-до и боевых искусств в Астане. С 2007 по 2011 годы был ее вице-президентом.

С 2012 по 2022 годы трудился тренером Центра подготовки Олимпийского резерва в столице, руководителем дирекции по проведению спортивно-массовых мероприятий, директором ДЮСШ №7 в Астане.

С 2022 по 2024 годы занимал должность заместителя директора Дирекции развития спорта Астаны.

До назначения на данную должность с апреля 2024 года Азамат Имашев работал заместителем председателя Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта РК.

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Сегодня стало известно, что в одном из районов Павлодарской области назначен новый аким. Павлодарский район возглавил Дидар Ибраев, который до этого занимал должность руководителя аппарата акима региона.

Также ранее сменился аким в Иртышском районе Павлодарской области. Новым главой района назначили Ныгмана Жусупова, до этого работавшего заместителем акима.

Кроме того, распоряжением акима Павлодарской области по согласованию с Администрацией президента РК на должность акима города Аксу был назначен Болатбек Шарипов. Прежний градоначальник был освобожден от должности по собственному желанию.