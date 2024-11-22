Назначен аким одного из районов Павлодарской области

В Иртышском районе Павлодарской области назначен новый аким. Им стал Ныгман Жусупов, до этого работавшим заместителем акима этого района, передает NUR.KZ со ссылкой на главу региона.

Как сообщает официальный Telegram-канал пресс-службы акима Павлодарской области, cегодня глава региона Асаин Байханов на заседании актива Иртышского района представил нового акима.

Аким Павлодарской области поблагодарил прежнего руководителя за достижения района.

"Как вам известно, вчера Болатбек Шарипов назначен акимом Аксу. Он проделал большую работу. Иртышский район является одним из лидеров по зерновым и посевным площадям. В районе заасфальтированы 3 областные и 6 подъездных дорог, 17 улиц, построены 3 водопровода, отремонтирован мост в селе Костомар. Завершен капремонт детской музыкальной школы и 3 домов культуры, построен спорткомплекс в райцентре Иртышск, оборудованы более 10 детских и футбольных полей. Поэтому я уверен, что Болатбек Каримович на новой должности покажет высокий уровень работы", - поделился Асаин Байханов.

По принципу меритократии и по согласованию с Администрацией Президента РК, депутатами районного маслихата, распоряжением главы региона акимом Иртышского района назначен Ныгман Жусупов.

Ныгман Муталяпович родился 12 ноября 1978 года в селе Северное Иртышского района. Имеет 2 высших образования. Трудовой путь начал в родном районе учителем истории. Стаж государственной службы - более 10 лет. С 2020 года работал в должности заместителя акима Иртышского района.

Асаин Байханов и Ныгман Жусупов. Фото: t.me/baspasozpvl

Асаин Байханов обозначил перед назначенцем ряд задач.

"Необходимо продолжить работу по дальнейшему увеличению площадей орошаемых земель. Для этого у вас есть три хороших проекта: ОХ "Иртышское", "Три К", "Санжар". По объему привлеченных инвестиций в агропромышленный комплекс район занимает 2 место. Поручаю продолжить работу по привлечению инвестиций и созданию новых рабочих мест", - сказал аким Павлодарской области.

Также, по словам Асаина Байханова, необходимо в следующем году ввести в эксплуатацию мясоперерабатывающий комплекс КХ "Западное" и торговый центр в селе Иртышск. На постоянном контроле находятся проекты "Ауыл - ел бесігі", качество работ по асфальтированию 40,7 км. дорог и решение проблем доступа к интернету в 9 отдаленных селах района.