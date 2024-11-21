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Назначен аким города в Павлодарской области

Опубликовано:

Новый аким Аксу
Болатбек Шарипов. Фото: t.me/baspasozpvl

Сегодня глава Павлодарской области Асаин Байханов на заседании актива Аксу представил нового акима города. Им стал Болатбек Шарипов, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат региона.

Как сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы акима Павлодарской области, на совещании глава региона сообщил, что Нурлан Дюсимбинов по собственному желанию освобожден от должности акима Аксу.

Асаин Байханов поблагодарил его за вклад в социально-экономическое развитие города.

"Нурлан Шайхслямович руководил Аксу с марта 2022 года. За это время в 6 сельских округах построено 5 домов на 524 квартиры, освещено более 40 улиц, модернизированы водопроводы. Был благоустроен пляж, начались работы по преобразованию Аксуской городской больницы в межрайонную центральную больницу, открыт торговый центр "Аксумолл", - сказал глава региона.

Распоряжением акима области по согласованию с Администрацией президента РК и Аксуским городским маслихатом на должность акима города Аксу назначен Болатбек Шарипов.

Глава региона Асаин Байханов представил нового акима и пожелал ему успехов в работе.

Асаин Байханов и Болатбек Шарипов
Асаин Байханов и Болатбек Шарипов. Фото: t.me/baspasozpvl

Болатбек Шарипов родился в 1973 году в селе Заречное Иртышского района. Имеет высшее образование. Трудовую деятельность начал в 1992 году. На государственной службе работает с 2008 года.

В Иртышском районе он прошел путь от руководителя управления до акима района. Награжден медалью "Ерен еңбегі үшін".

Асаин Байханов отметил, что Аксу имеет важное значение в развитии экономики области. На город приходится порядка 25% объема промышленности региона. Аким Павлодарской области поручил в первую очередь проанализировать все имеющиеся инфраструктурные и социальные проекты, а также проблемные вопросы.

"Не так давно произошло повреждение на магистральных сетях теплоснабжения на улице Ленина. Без отопления и горячей воды оставалось более 20 МЖД и 50 частных домов. Превентивно принимайте меры, чтобы впредь таких ситуаций не было.

Также необходимо довести до логического завершения вопрос по функционированию новой котельной. Как вы знаете, в Аксу есть незавершенные объекты строительства: физкультурно-оздоровительные комплексы в селах Алгабас, Жолкудук, Пограничник, Енбек, ледовая арена в городе Аксу. Здесь нужно разобраться и ввести все объекты в эксплуатацию", - поручил Асаин Байханов.

Также новому акиму города вверены обеспечение 6-7% устойчивого экономического роста, развитие инвестиционной зоны Аксу, инфраструктуры и агропромышленного комплекса, своевременное реагирование на насущные проблемы жителей.

Ранее в Павлодарской области назначили руководителей двух управлений. Так, управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития возглавила Людмила Курманова, а Нурбек Конротбаев стал главой управления государственного архитектурно-строительного контроля.

Также в Павлодарской области распоряжением акима региона был назначен новый руководитель управления строительства. Должность занял Аскар Ажмурат.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2190480-naznachen-akim-goroda-v-pavlodarskoy-oblasti/

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