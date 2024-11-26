Акима района сменили после скандала в Павлодарской области

В Павлодарском районе назначен новый аким. Им стал Дидар Ибраев, который ранее занимал должность руководителя аппарата акима региона, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Павлодарской области.

Как сообщает официальный Telegram-канал пресс-службы главы региона, сегодня аким Павлодарской области Асаин Байханов представил нового акима активу Павлодарского района.

Николай Дычко, возглавлявший Павлодарский район с января 2023 года, был освобожден от должности по собственному желанию.

Аким области отметил достигнутые за это время результаты. Так, в селах Караколь и Богдановка построили центральный водопровод, а также реконструировали водопровод в селе Чернорецк. Было заасфальтировано более 11 км подъездных дорог, приобретено 23 дома для социально-уязвимых слоев населения. Серьезное внимание уделялось социальной сфере.

"Как вы все знаете, построена новая школа в селе Сычевка взамен аварийной, проведены капитальные ремонты двух школ, трех Домов культуры, открыт музей истории района, установлены детские площадки и мини-футбольные поля", - сказал глава региона.

По согласованию с Администрацией президента РК и депутатами районного маслихата распоряжением главы региона акимом Павлодарского района назначен Дидар Ибраев.

Дидар Елубекович родился в 1992 году в Железинском районе. В 2014 году окончил ПГУ им. Торайгырова по специальности "юриспруденция".

Трудовую деятельность начал в 2009 году в территориальном органе Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК.

В период с 2015 года проработал как на исполнительских, так и руководящих должностях Департамента Агентства РК по делам госслужбы и противодействию коррупции по Павлодарской области.

С 2018 года трудится в органах местной исполнительной власти. С 2022 года до настоящего времени занимал должность руководителя аппарата акима Павлодарской области.

"Дидар Елубекович является членом Президентского молодежного кадрового резерва. В 2020 году получил звание "Лучший государственный служащий", - отметили в пресс-службе акима Павлодарской области.

Дидар Ибраев и Асаин Байханов. Фото: t.me/baspasozpvl

Асаин Байханов определил перед новым руководителем одного из самых крупных районов области первоочередные задачи.

"Район обладает потенциалом привлечения инвестиций. Но, к сожалению, работа по привлечению инвестиций в АПК, социальную и туристическую сферы, стратегическую для района обрабатывающую промышленность, снижены до критического уровня", - сказал аким Павлодарской области.

Глава региона поручил активизировать работу по привлечению инвестиций и созданию новых рабочих мест.

Он также отметил, что акимат Павлодарского района является аутсайдером рейтинга эффективности по итогам 10 месяцев текущего года.

"В этом году некоторые госслужащие района вместо выполнения прямых функциональных обязанностей ушли в судебные разбирательства. Это подрывает доверие и авторитет государственных служащих перед населением. На сегодняшний день по району насчитывается 19 вакансий. Необходимо правильно выстроить бизнес-процессы, объявить конкурсы на имеющиеся вакансии. Кадровая политика должна быть четко сформулирована и прозрачна для всех сотрудников", - сказал Асаин Байханов.

Также аким Павлодарской области поручил разобраться и ввести в эксплуатацию проблемные объекты: ФОК в селе Кеменгер, пристройку к зданию Зангарской школы для мини-центра.

Напомним, ранее уволенные со своих должностей по результатам служебных расследований чиновники подали иск к акиму Павлодарского района. Суд признал действия акима незаконными и обязал восстановить уволенных в должности и выплатить им зарплату за вынужденные прогулы.

Позже стало известно, что скандал не утихает в акимате Павлодарского района - противостояние акима Николая Дычко и его подчиненных, которых он уволил якобы за отсутствие на работе, продолжилось. Выяснилось, что главе отдела внутренней политики не дали вернуться к своим обязанностям, а руководителя аппарата уже через неделю отстранили от работы.

В ноябре главу Павлодарского района наказали за неисполнение судебного акта. Он должен был восстановить в должности руководителя отдела внутренней политики и развития языков, но не сделал этого. Аким как должностное лицо получил штраф на сумму более 70 тыс. тенге.