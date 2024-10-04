Top.Mail.Ru
Политика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Скандал не утихает в одном из акиматов Павлодарской области

Опубликовано:

Суд в Павлодаре
Судебное заседание. Кадр из видео: t.me/eurasia1tvkz

В Павлодарской области не утихает скандал в одном из районных акиматов. Дело дошло даже до суда, который в сентябре признал незаконным увольнение нескольких местных чиновников, передает Первый канал "Евразия".

Речь идет о противостоянии акима Павлодарского района Николая Дычко и его подчиненных, которых он уволил якобы за отсутствие на работе.

Суд признал действия акима незаконными и обязал восстановить уволенных в должности и выплатить им зарплату за вынужденные прогулы.

Но исполнять судебное решение аким не спешит. Так, главе отдела внутренней политики не дали вернуться к своим обязанностям, а руководителя аппарата Асию Жусупову уже через неделю отстранили от работы.

"Госпожа Сейтказина пишет служебные записки, что я мешаю работе сотрудников аппарата акима, а я просто сижу на работе, потому что распоряжение акима идет с сохранением заработной платы. Я нахожусь на работе, потому что иначе сотрудники аппарата акима и аким района могут просто составить акт о том, что я не нахожусь на рабочем месте", - рассказала руководитель аппарата акима Павлодарского района Асия Жусупова.

К слову, сейчас Асия Жусупова переживает еще один судебный процесс. Она подала иск в адрес заместителя акима района за угрозы и нецензурную брань.

Напомним, ранее в Павлодарской области уволенные со своих должностей по результатам служебных расследований чиновники подали иск к акиму района.

Истцов восстановили на работе, а также обязали выплатить заработную плату за время вынужденного прогула. Моральный вред компенсировали каждому чиновнику в размере 50 тыс. тенге.

В связи с нарушением норм Трудового кодекса и Закона "О государственной службе" в адрес акима Павлодарской области суд вынес частное определение.

Другой бывший чиновник подал в суд на акима Карагандинской области. Мужчина был восстановлен на должности руководителя управления по инспекции труда.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2170000-skandal-ne-utihaet-v-odnom-iz-akimatov-pavlodarskoy-oblasti/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie