Скандал не утихает в одном из акиматов Павлодарской области

В Павлодарской области не утихает скандал в одном из районных акиматов. Дело дошло даже до суда, который в сентябре признал незаконным увольнение нескольких местных чиновников, передает Первый канал "Евразия".

Речь идет о противостоянии акима Павлодарского района Николая Дычко и его подчиненных, которых он уволил якобы за отсутствие на работе.

Суд признал действия акима незаконными и обязал восстановить уволенных в должности и выплатить им зарплату за вынужденные прогулы.

Но исполнять судебное решение аким не спешит. Так, главе отдела внутренней политики не дали вернуться к своим обязанностям, а руководителя аппарата Асию Жусупову уже через неделю отстранили от работы.

"Госпожа Сейтказина пишет служебные записки, что я мешаю работе сотрудников аппарата акима, а я просто сижу на работе, потому что распоряжение акима идет с сохранением заработной платы. Я нахожусь на работе, потому что иначе сотрудники аппарата акима и аким района могут просто составить акт о том, что я не нахожусь на рабочем месте", - рассказала руководитель аппарата акима Павлодарского района Асия Жусупова.

К слову, сейчас Асия Жусупова переживает еще один судебный процесс. Она подала иск в адрес заместителя акима района за угрозы и нецензурную брань.

Напомним, ранее в Павлодарской области уволенные со своих должностей по результатам служебных расследований чиновники подали иск к акиму района.

Истцов восстановили на работе, а также обязали выплатить заработную плату за время вынужденного прогула. Моральный вред компенсировали каждому чиновнику в размере 50 тыс. тенге.

В связи с нарушением норм Трудового кодекса и Закона "О государственной службе" в адрес акима Павлодарской области суд вынес частное определение.

Другой бывший чиновник подал в суд на акима Карагандинской области. Мужчина был восстановлен на должности руководителя управления по инспекции труда.