Скандал в одном из акиматов Павлодарской области: что решил суд

Акима Павлодарского района наказали за неисполнение судебного акта. Он должен был восстановить чиновника в должности, но не сделал этого, передает NUR.KZ со ссылкой на .

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, в Павлодарском областном суде пересмотрели дело об административном правонарушении в отношении акима Павлодарского района.

Дело по факту неисполнения судебного акта (ч.1 ст.669 КоАП) было рассмотрено 10 октября этого года в специализированном суде по административным правонарушениям Павлодара.

Согласно материалам дела, решением суда от 18 сентября 2024 года постановлено восстановить казахстанца в должности руководителя отдела внутренней политики и развития языков Павлодарского района. Данное решение в соответствии с законом подлежит немедленному исполнению.

"На основании решения суда выписан исполнительный лист, акиму района была предоставлена возможность добровольно исполнить требования исполнительного листа. Однако гражданин в должности так и не восстановлен", - установил суд.

Аким как должностное лицо привлечен к административной ответственности с наложением штрафа в размере 73 840 тенге.

Судебной коллегией выводы суда первой инстанции о доказанности факта неисполнения судебного акта признаны законными, постановление оставлено без изменения, апелляционные жалобы акима и его адвоката - без удовлетворения.

Постановление уже вступило в законную силу.

Напомним, ранее в Павлодарской области уволенные со своих должностей по результатам служебных расследований чиновники подали иск к акиму района.

Суд признал действия акима незаконными и обязал восстановить уволенных в должности и выплатить им зарплату за вынужденные прогулы. Моральный вред компенсировали каждому чиновнику в размере 50 тыс. тенге.

Позже стало известно, что скандал не утихает в акимате Павлодарского района - противостояние акима Николая Дычко и его подчиненных, которых он уволил якобы за отсутствие на работе, продолжилось. Отмечалось, что главе отдела внутренней политики не дали вернуться к своим обязанностям, а руководителя аппарата уже через неделю отстранили от работы.

Как сообщается на официальном сайте акимата Павлодарского района, Николай Дычко возглавляет район с 18 января 2023 года.