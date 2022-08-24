Назначен аким района Алматы в Нур-Султане

Максат Саматулы. Фото: акимат Нур-Султана

Максат Саматулы стал акимом района Алматы в Нур-Султане – назначение согласовано с Администрацией президента, говорится на официальном сайте столичного акимата.

До назначения Саматулы занимал пост заместителя акима района Байконыр.

Свою трудовую деятельность Саматулы начал в 2007 году с должности специалиста Департамента природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы.

В разные годы работал в "Астана Горкоммунхоз", столичном департаменте энергетики и коммунального хозяйства.

С 2012 до 2022 года занимал разные должности в аппарате акима района Алматы, в том числе с 2019 до 2022 года – должность заместителя акима района Алматы.

Последние 8 месяцев работал заместителем акима района Байконыр.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1984629-naznachen-akim-rayona-almaty-v-nur-sultane/