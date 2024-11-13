Сегодня официально прекращены полномочия члена Высшей аудиторской палаты Михаила Бортника, передает NUR.KZ со ссылкой на мажилис парламента РК.

В Telegram-канале нижней палаты парламента сообщается, что мажилис постановил прекратить досрочно полномочия члена Высшей аудиторской палаты РК Бортника Михаила Михайловича с 7 ноября 2024 года.

Как пояснила депутат Татьяна Савельева, предложение прекратить досрочно полномочия члена Высшей аудиторской палаты были внесены в мажилис в связи с назначением Бортника на должность члена Центральной избирательной комиссии.

Напомним, Бортник был назначен на должность члена Высшей аудиторской палаты в ноябре 2022 года.

Тогда сообщалось, что Михаил Бортник родился в 1960 году, окончил Павлодарский индустриальный институт и Центрально-Азиатский университет.

Трудовую деятельность начал в 1982 году с должности ремонтника техоборудования на заводе пластмассы в Шевченко.

В разные годы занимал должности замакима Актау, замакима Мангистауской области, депутата сената.

С сентября 2020 года по ноябрь 2022 года являлся членом Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета.

Добавим, Высшая аудиторская палата Республики Казахстан, по информации на ее официальном сайте, осуществляет внешний государственный аудит и финансовый контроль и является непосредственно подчиненной и подотчетной президенту республики.

С апреля 2024 года председателем ВАП является бывший премьер-министр Алихан Смаилов.

Напомним также, что ранее Токаев назначил Михаила Бортника членом Центральной избирательной комиссии Казахстана. Вместе с ним членом ЦИК стал председатель территориальной избирательной комиссии Атырауской области Азамат Айманакумов. На этом посту они сменили Константина Петрова и Сабилу Мустафину.