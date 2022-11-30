Политика и экономика
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Назначены еще три члена Высшей аудиторской палаты Казахстана

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Мужчина в костюме
Мужчина в костюме. Иллюстративное фото: pixabay.com

Депутаты мажилиса на пленарном заседании палаты поддержали назначение на должность членов Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан Михаила Бортника, Юлии Энгель и Рүстема Нурпеисова, передает корреспондент NUR.KZ.

Спикер палаты Ерлан Кошанов сообщил, что в соответствии со статьей 57 Конституции РК каждая палата парламента назначает на должность трех членов Высшей аудиторской палаты сроком на 5 лет.

Мажилис выдвинул на эту должность кандидатуры Михаила Бортника, Юлии Энгель и Рустема Нурпеисова.

Как рассказал глава Комитета мажилиса по финансам и бюджету Марат Кусаинов, Михаил Бортник родился в 1960 году, окончил Павлодарский индустриальный институт и Центрально-Азиатский университет.

Михаил Бортник
Михаил Бортник. Фото: senate.parlam.kz

Трудовую деятельность начал в 1982 году с должности ремонтника техоборудования на заводе пластмассы в Шевченко. В разные годы занимал должности замакима Актау, замакима Мангистауской области, депутата сената.

С сентября 2020 года по настоящее время являлся членом Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета.

"Комитет по финансам и бюджету мажилиса считает Михаила Бортника профессионально подходящим на должность члена Высшей аудиторской палаты РК", — заявил Кусаинов.

Депутаты поддержали его предложение. Была поддержана и кандидатура Рустема Нурпеисова.

Рустем Нурпеисов
Рустем Нурпеисов. Фото: gov.kz

Рустем Нурпеисов родился в 1971 году. Окончил Кокшетауский университет им. Ш. Валиханова и Карагандинский государственный университет.

Трудовую деятельность начал с совхоза Авангард Кокшетауской области. В разные годы занимал должности в Северо-Казахстанской, Акмолинской областях.

С 2002 по 2021 год занимал должность директора Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета, Департамента внутреннего аудита Министерства сельского хозяйства.

С июня 2021 года по настоящее время являлся членом Счетного комитета.

Третьим депутатом, чья кандидатура была поддержана на должность члена Высшей аудиторской палаты РК, стала Юлия Энгель.

Юлия Энгель
Юлия Энгель. Фото: gov.kz

Как сообщили в мажилисе, Юлия Энгель родилась в 1982 году. Окончила Казахский гуманитарный юридический университет и Современную гуманитарную академию Москвы.

Трудовую деятельность начала в 2000 году с должности юриста-консультанта в частных организациях.

С 2008 по 2021 год занимала ряд должностей в Счетном комитете по контролю за исполнением республиканского бюджета.

С июня 2021 года по настоящее время являлась членом Счетного комитета.

Напомним, ранее председателем Высшей аудиторской палаты РК была назначена Наталья Годунова. Тогда же членами палаты были назначены Тлеген Каскин и Ардак Тенгебаев.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1999530-naznacheny-esche-tri-chlena-vysshey-auditorskoy-palaty-kazahstana/

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