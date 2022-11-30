Назначены еще три члена Высшей аудиторской палаты Казахстана

Мужчина в костюме. Иллюстративное фото: pixabay.com

Депутаты мажилиса на пленарном заседании палаты поддержали назначение на должность членов Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан Михаила Бортника, Юлии Энгель и Рүстема Нурпеисова, передает корреспондент NUR.KZ.

Спикер палаты Ерлан Кошанов сообщил, что в соответствии со статьей 57 Конституции РК каждая палата парламента назначает на должность трех членов Высшей аудиторской палаты сроком на 5 лет.

Мажилис выдвинул на эту должность кандидатуры Михаила Бортника, Юлии Энгель и Рустема Нурпеисова.

Как рассказал глава Комитета мажилиса по финансам и бюджету Марат Кусаинов, Михаил Бортник родился в 1960 году, окончил Павлодарский индустриальный институт и Центрально-Азиатский университет.

Михаил Бортник. Фото: senate.parlam.kz

Трудовую деятельность начал в 1982 году с должности ремонтника техоборудования на заводе пластмассы в Шевченко. В разные годы занимал должности замакима Актау, замакима Мангистауской области, депутата сената.

С сентября 2020 года по настоящее время являлся членом Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета.

"Комитет по финансам и бюджету мажилиса считает Михаила Бортника профессионально подходящим на должность члена Высшей аудиторской палаты РК", — заявил Кусаинов.

Депутаты поддержали его предложение. Была поддержана и кандидатура Рустема Нурпеисова.

Рустем Нурпеисов. Фото: gov.kz

Рустем Нурпеисов родился в 1971 году. Окончил Кокшетауский университет им. Ш. Валиханова и Карагандинский государственный университет.

Трудовую деятельность начал с совхоза Авангард Кокшетауской области. В разные годы занимал должности в Северо-Казахстанской, Акмолинской областях.

С 2002 по 2021 год занимал должность директора Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета, Департамента внутреннего аудита Министерства сельского хозяйства.

С июня 2021 года по настоящее время являлся членом Счетного комитета.

Третьим депутатом, чья кандидатура была поддержана на должность члена Высшей аудиторской палаты РК, стала Юлия Энгель.

Юлия Энгель. Фото: gov.kz

Как сообщили в мажилисе, Юлия Энгель родилась в 1982 году. Окончила Казахский гуманитарный юридический университет и Современную гуманитарную академию Москвы.

Трудовую деятельность начала в 2000 году с должности юриста-консультанта в частных организациях.

С 2008 по 2021 год занимала ряд должностей в Счетном комитете по контролю за исполнением республиканского бюджета.

С июня 2021 года по настоящее время являлась членом Счетного комитета.

Напомним, ранее председателем Высшей аудиторской палаты РК была назначена Наталья Годунова. Тогда же членами палаты были назначены Тлеген Каскин и Ардак Тенгебаев.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1999530-naznacheny-esche-tri-chlena-vysshey-auditorskoy-palaty-kazahstana/