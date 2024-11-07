Токаев сменил двух членов Центральной избирательной комиссии
Опубликовано:
Константин Петров и Сабила Мустафина освобождены от должности членов ЦИК. Соответствующий указ подписал Токаев, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
Как сообщается в Telegram-канале пресс-службы президента, указами главы государства от должности члена Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан освобождены Мустафина Сабила Сапаровна и Петров Константин Викторович.
Отметим, что эти посты Мустафина и Петров заняли в сентябре 202 года.
Вместо них членами ЦИК назначены Айманакумов Азамат Максотович и Бортник Михаил Михайлович. Такой указ подписал глава государства.
Согласно информации на сайте акимата Атырауской области, Азамат Айманакумов являлся председателем областной территориальной избирательной комиссии.
По данным ИПС "Параграф", Бортник Михаил с 2022 года является членом Высшей аудиторской палаты РК.
В разные годы занимал должности замакима Актау и Мангистауской области, был членом Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета, являлся депутатом сената парламента РК.
На сайте ЦИК указано, что Центральная избирательная комиссия РК является постоянно действующим государственным органом Республики Казахстан, возглавляет единую систему избирательных комиссий Республики.
Основной задачей ЦИК указано проведение справедливых, подлинных и свободных выборов и республиканских референдумов в Республике Казахстан.
Комиссия образуется в составе председателя и шести членов в порядке, установленном Конституцией Республики Казахстан.
Председатель ЦИК назначается на должность и освобождается от должности президентом, по два члена комиссии назначаются соответственно президентом и палатами парламента.
Председатель, члены ЦИК и сотрудники ее аппарата осуществляют полномочия на профессиональной постоянной основе.
Добавим, что с января 2022 года председателем ЦИК является Нурлан Абдиров.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2184225-tokaev-osvobodil-petrova-i-mustafinu-ot-dolzhnosti-chlenov-cik/