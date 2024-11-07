Токаев сменил двух членов Центральной избирательной комиссии

Константин Петров и Сабила Мустафина освобождены от должности членов ЦИК. Соответствующий указ подписал Токаев, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается в Telegram-канале пресс-службы президента, указами главы государства от должности члена Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан освобождены Мустафина Сабила Сапаровна и Петров Константин Викторович.

Отметим, что эти посты Мустафина и Петров заняли в сентябре 202 года.

Вместо них членами ЦИК назначены Айманакумов Азамат Максотович и Бортник Михаил Михайлович. Такой указ подписал глава государства.

Согласно информации на сайте акимата Атырауской области, Азамат Айманакумов являлся председателем областной территориальной избирательной комиссии.

Азамат Айманакумов. Фото: election.gov.kz

По данным ИПС "Параграф", Бортник Михаил с 2022 года является членом Высшей аудиторской палаты РК.

В разные годы занимал должности замакима Актау и Мангистауской области, был членом Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета, являлся депутатом сената парламента РК.

Михаил Бортник. Фото: senate.parlam.kz

На сайте ЦИК указано, что Центральная избирательная комиссия РК является постоянно действующим государственным органом Республики Казахстан, возглавляет единую систему избирательных комиссий Республики.

Основной задачей ЦИК указано проведение справедливых, подлинных и свободных выборов и республиканских референдумов в Республике Казахстан.

Комиссия образуется в составе председателя и шести членов в порядке, установленном Конституцией Республики Казахстан.

Председатель ЦИК назначается на должность и освобождается от должности президентом, по два члена комиссии назначаются соответственно президентом и палатами парламента.

Председатель, члены ЦИК и сотрудники ее аппарата осуществляют полномочия на профессиональной постоянной основе.

Добавим, что с января 2022 года председателем ЦИК является Нурлан Абдиров.