Назначен новый аким Туркестана

По согласованию с Администрацией президента РК распоряжением акима области Азимбек Пазылбекулы назначен акимом Туркестана, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат региона.

Как сообщается на официальной странице ведомства в Facebook, нового акима активу города представил глава региона Дархан Сатыбалды.

Депутаты городского маслихата поддержали и проголосовали за кандидатуру Азимбека Пазылбекулы.

Аким Туркестанской области отметил, что на нового руководителя возложены важные задачи по развитию Туркестана, превращению его в центр тюркского мира, повышению туристского и экономического потенциала и пожелал успехов в работе.

Азимбек Пазылбекулы родился в 1991 году в Жанакорганском районе Кызылординской области.

Образование - высшее. Окончил Казахский национальный университет им. Аль-Фараби, Кызылординский государственный университет им. Коркыт ата, Казахский государственный юридический университет им. Нарикбаева и университет "Болашак". Специальности: государственное и местное управление, экономика, строительство, правоведение.

Свою трудовую деятельность начал в 2013 году, исполняя обязанности ведущего специалиста отдела внутренней политики Кызылорды.

В 2015 году стал главным инспектором организационно-инспекторского отдела аппарата акима Кызылорды. Также работал экспертом и старшим экспертом в Министерстве национальной экономики Казахстана в Комитете по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

С 2017 года занимал должности главного эксперта и руководителя управления в Комитете по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Министерства инвестиций и развития РК.

Также руководил управлениями Министерства инвестиций и развития, Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

С 2023 года по настоящее время занимал должность заместителя председателя Комитета строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

Напомним, 27 сентября глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Туркестанскую область.

Президент посетил ледовый дворец в Туркестане, где встретился со спортсменами, а хоккеисты местного клуба Turan Tigers подарили главе государства форму команды.

В "Доме дружбы" Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями интеллигенции и членами Ассамблеи народа Казахстана.

Также президент отметил, что аким Туркестанской области справляется со своими задачами, работы не боится.