"Аким справляется": Токаев оценил работу главы Туркестанской области

Касым-Жомарт Токаев посетил выставку местных производителей сельскохозяйственной продукции, организованную в промышленном парке SPK TURKISTAN, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

На выставке был представлен широкий ассортимент мясной, молочной, рыбной продукции, кондитерских изделий, а также плодоовощной продукции.

Глава государства был проинформирован об основных направлениях развития агропромышленного комплекса в регионе.

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

В частности, здесь намерены сконцентрироваться на повышении урожайности сельскохозяйственных культур, внедрении водосберегающих технологий, расширении теплиц и реализации инвестиционных проектов. К 2030 году в области будут внедрены водосберегающие технологии на 40% орошаемых земель и введены в эксплуатацию новые тепличные комплексы площадью 602 га. Кроме того, в ближайшие три года планируется реализовать 105 инвестиционных проектов, что обеспечит создание более 8 тысяч новых рабочих мест.

Также Касым-Жомарт Токаев обсудил с предпринимателями перспективы повышения эффективности аграрной отрасли

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

"Работа продвигается хорошо. Правительство окажет помощь региону. В целом, ситуация в области положительная. Аким справляется со своими задачами, работы не боится. Поэтому с оптимизмом смотрю на будущее региона. Желаю всем успехов", – сказал президент.

️Касым-Жомарт Токаев также отметил важность внедрения водосберегающих технологий.

Отметим, сегодня глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Туркестанскую область, где намерен посетить ряд предприятий и объектов. Программа поездки также предусматривает знакомство с реализуемыми в регионе инвестиционными проектами.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня посетил ледовый дворец в Туркестане, где встретился со спортсменами, а хоккеисты местного клуба Turan Tigers подарили президенту форму команды.

А в "Дома дружбы" глава государства провел встречу с представителями интеллигенции и членами Ассамблеи народа Казахстана.

"В Казахстане никогда не было никаких фобий и не будет, потому что мы народ единый, толерантный, терпеливый и трудолюбивый. Это самое главное. Мы будем и далее строить наше гармоничное общество", - отметил в ходе встречи президент.