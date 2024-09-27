Top.Mail.Ru
Политика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Аким справляется": Токаев оценил работу главы Туркестанской области

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев посетил выставку сельскохозяйственной продукции
Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев посетил выставку местных производителей сельскохозяйственной продукции, организованную в промышленном парке SPK TURKISTAN, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

На выставке был представлен широкий ассортимент мясной, молочной, рыбной продукции, кондитерских изделий, а также плодоовощной продукции.

Глава государства был проинформирован об основных направлениях развития агропромышленного комплекса в регионе.

Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

В частности, здесь намерены сконцентрироваться на повышении урожайности сельскохозяйственных культур, внедрении водосберегающих технологий, расширении теплиц и реализации инвестиционных проектов. К 2030 году в области будут внедрены водосберегающие технологии на 40% орошаемых земель и введены в эксплуатацию новые тепличные комплексы площадью 602 га. Кроме того, в ближайшие три года планируется реализовать 105 инвестиционных проектов, что обеспечит создание более 8 тысяч новых рабочих мест.

Также Касым-Жомарт Токаев обсудил с предпринимателями перспективы повышения эффективности аграрной отрасли

Касым-Жомарт Токаев встретился с предпринимателями
Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

"Работа продвигается хорошо. Правительство окажет помощь региону. В целом, ситуация в области положительная. Аким справляется со своими задачами, работы не боится. Поэтому с оптимизмом смотрю на будущее региона. Желаю всем успехов", – сказал президент.

️Касым-Жомарт Токаев также отметил важность внедрения водосберегающих технологий.

Отметим, сегодня глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Туркестанскую область, где намерен посетить ряд предприятий и объектов. Программа поездки также предусматривает знакомство с реализуемыми в регионе инвестиционными проектами.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня посетил ледовый дворец в Туркестане, где встретился со спортсменами, а хоккеисты местного клуба Turan Tigers подарили президенту форму команды.

А в "Дома дружбы" глава государства провел встречу с представителями интеллигенции и членами Ассамблеи народа Казахстана.

"В Казахстане никогда не было никаких фобий и не будет, потому что мы народ единый, толерантный, терпеливый и трудолюбивый. Это самое главное. Мы будем и далее строить наше гармоничное общество", - отметил в ходе встречи президент.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2166991-tokaev-posetil-vystavku-selskohozyaystvennoy-produkcii-v-turkestanskoy-oblasti/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie