Хоккеисты сделали подарок Токаеву в Туркестане (фото)

Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня посетил ледовый дворец в Туркестане, где встретился со спортсменами, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

В комплексе, построенного по современным стандартам, созданы условия для занятий в течение всего года по таким спортивным дисциплинам, как шорт-трек, фигурное катание и хоккей.

Объект оснащен оборудованием из Италии, Канады, Германии, Финляндии. Специальная технология позволяет изменять форму площадки. Таким образом, на катке можно одновременно заниматься несколькими видами спорта.

️В ходе осмотра ледового дворца президенту продемонстрировали мастерство юных воспитанников, затем состоялась встреча со спортсменами и тренерами.

️Президент отметил, что всегда поддерживает отечественных спортсменов, следит за их достижениями, и пожелал им удачи.

️Хоккеисты местного клуба Turan Tigers подарили главе государства форму команды.

В соответствии с Комплексным планом социально-экономического развития региона на 2021-2025 годы в областном центре построены стадион "Туркестан арена", многофункциональный спортивный комплекс "Олимпик Центр", спортивный комплекс имени Бекзата Саттарханова, академия футбола "Туран", 7 открытых теннисных кортов и 51-километровая велодорожка.

Отметим, сегодня глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Туркестанскую область, где намерен посетить ряд предприятий и объектов.

Программа поездки также предусматривает знакомство с реализуемыми в регионе инвестиционными проектами.