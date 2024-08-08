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Бывший вице-министр энергетики назначен гендиректором Kazenergy

Опубликовано:

Жандос Нурмаганбетов
Жандос Нурмаганбетов. Фото: primeminister.kz

Коллективу Kazenergy сегодня представили нового генерального директора. Им стал Жандос Нурмаганбетов, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Ассоциации.

Как сообщает пресс-служба Ассоциации в Telegram-канале, нового генерального директора коллективу представил председатель Kazenergy Магзум Мирзагалиев.

Отмечается, что в разные годы Жандос Нурмаганбетов работал на различных ответственных должностях, в том числе в АО "KEGOC" и региональных энергетических компаниях. Также он занимал пост вице-министра энергетики Республики Казахстан.

Ранее должность гендиректора Kazenergy ранее занимал Алибек Куантыров, который в конце июля перешел на службу в МИД.

Напомним, пост вице-министра энергетики Жандос Нурмаганбетов занимал с декабря 2021 года.

В конце прошлого года в Минэнерго опровергли слухи об отставке вице-министра энергетики Жандоса Нурмаганбетова якобы из-за коммунальных аварий в Казахстане, сообщив, что он - в трудовом отпуске с последующим увольнением в связи с переходом на другую работу.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2146276-byvshiy-vice-ministr-energetiki-naznachen-gendirektorom-kazenergy/

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